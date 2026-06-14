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    SPD-Politiker Beck

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    'Sehe Parallelen zur Weimarer Republik'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurt Beck sieht Parallelen zur Weimarer Republik
    • Er warnte vor Zulauf zur AfD bei Landtagswahlen
    • SPD soll Sorge um Demokratie, Gefahr rechts betonen
    SPD-Politiker Beck - 'Sehe Parallelen zur Weimarer Republik'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck hat sich besorgt über die Zukunft der Demokratie in Deutschland geäußert. "Ich sehe in diesen Tagen viele Parallelen zur Weimarer Republik", sagte Beck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Viele aktuelle Entwicklungen erinnern an diese Phase des Untergangs einer Demokratie."

    Die Weimarer Republik war die erste demokratische Republik in Deutschland. Sie endete 1933 mit der Machtübernahme Adolf Hitlers und der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Danach wurde Deutschland zur nationalsozialistischen Diktatur.

    Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September werde ihm "sehr mulmig", sagte Beck weiter, der früher auch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war. Keine der demokratischen Parteien habe bisher ein Rezept gegen den Zulauf zur AfD gefunden, er auch nicht, sagte Beck. "Viele Menschen sind offenbar bereit, sich der Verlockung dieser Rechtsaußenpartei hinzugeben."

    Seiner Partei riet Beck auch angesichts schlechter Wahlergebnisse und Umfragewerte, die Sorge um die Demokratie zu thematisieren. "Wir müssen darüber diskutieren, was uns unsere Demokratie wert ist", sagte der SPD-Politiker. "Dazu gehört auch, dass wir über die Gefahr sprechen, dass unsere Demokratie von ganz links und ganz rechts ausgehöhlt wird - wobei die Gefahr von rechts unendlich viel größer ist. Ich sehe eine Chance für die SPD, dass wir über diese Debatte Menschen zum Mitmachen bewegen."/sl/DP/he







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