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    Macron und Trump planen Treffen in Versailles

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron empfängt Trump in Versailles zum G7 Abschluss
    • Abendessen zum 250. Jahrestag der US Unabhängigkeit
    • G7 diskutiert Nahost und Ukrainekrise, Frankreich führt
    Macron und Trump planen Treffen in Versailles
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VERSAILLES (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt US-Präsident Donald Trump zum Abschluss des G7-Gipfels am Mittwochabend auf Schloss Versailles. Anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA werden Macron und Trump im Schloss Versailles zu Abend essen, wie der Élysée-Palast mitteilte. Schloss Versailles sei eine Hochburg der französisch-amerikanischen Freundschaft, wo 1783 der Vertrag unterzeichnet wurde, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten besiegelte. Die US-Seite bestätigte das Treffen.

    Trump und Macron, die in der Vergangenheit immer wieder in verbale Keilereien miteinander geraten waren, treffen sich zuvor beim Gipfel der führenden westlichen Industriestaaten (G7) von Montag bis Mittwoch in Évian-les-Bains am Genfersee. Themen der hochkarätigen Beratungen dort sind insbesondere die Krise im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der Ukrainekrieg. Frankreich hat im laufenden Jahr den G7-Vorsitz./evs/DP/he






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