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    Trump

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    US-Militär tötet Anführer venezolanischer Drogenbande

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär und Venezuela meldeten Tod von Guerrero
    • Tren de Aragua von USA als Terrororganisation erklärt
    • Guerrero mit 5 Millionen Dollar belohnt und angeklagt
    Trump - US-Militär tötet Anführer venezolanischer Drogenbande
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump den Anführer einer berüchtigten venezolanischen Gang getötet. Die Regierung in Venezuela habe den "schnellen und tödlichen Angriff" auf Drogenbaron Niño Guerrero unterstützt, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Guerrero sei der Kopf der Bande Tren de Aragua gewesen, "einer der blutrünstigsten Terrororganisation der Welt".

    Die venezolanische Regierung bestätigte den tödlichen Angriff auf Guerrero. Bei der gemeinsamen Operation von Einsatzkräften aus Venezuela und den USA im Südosten des Bundesstaates Bolívar sei es auch zu Kämpfen mit mutmaßlichen Mitgliedern der Bande gekommen, hieß es in einer Mitteilung des Kommunikationsministeriums. Bolívar liegt im Südosten des Landes und grenzt an Brasilien und Guyana.

    Trumps Regierung hat Tren de Aragua und weitere Gruppen des organisierten Verbrechens aus Lateinamerika als ausländische Terrororganisation eingestuft. Die venezolanische Gang ist in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Menschenhandel verwickelt. Mittlerweile ist sie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern und den Vereinigten Staaten aktiv.

    Trump: Wir schicken Drogenbarone in die Hölle

    In seinem Post verbreitete Trump auch ein kurzes Video, das einen Luftangriff auf ein Haus zu zeigen scheint. Nach dem Einschlag eines Projektils ist zunächst ein Feuerball zu sehen, dann steigen dicke Rauchwolken auf.

    Trump schrieb, "die Terroristen von Tren de Aragua können sich in Venezuela oder sonst wo nicht mehr verstecken". Die USA würden die "schändlichen Mörder und Drogenbarone jederzeit finden und sie in die Tiefen der Hölle schicken, wo sie hingehören".

    Die US-Justiz hatte Guerrero - mit vollem Namen Hector Rusthenford Guerrero Flores - im Dezember in Abwesenheit angeklagt. Für seine Ergreifung wurde eine Belohnung von 5 Millionen US-Dollar ausgelobt. Staatsanwalt Jay Clayton bezeichnete Guerrero damals als den Drahtzieher hinter der Entwicklung von Tren de Aragua von einer in Gefängnissen aktiven Bande hin zu einer "internationalen terroristischen Organisation"./jbz/DP/he







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