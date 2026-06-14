🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jochen Ott zum SPD-Spitzenkandidat für NRW-Wahl gekürt

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD wählt Jochen Ott zum Spitzenkandidaten
    • Ott erhielt 204 von 218 Stimmen bei der Wahl
    • Ott plant Entlastungspaket für Familien in NRW
    Jochen Ott zum SPD-Spitzenkandidat für NRW-Wahl gekürt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gut zehn Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die SPD Landtagsfraktionschef Jochen Ott offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf erhielt der 52-Jährige 96,2 Prozent der Stimmen.

    Ott steht damit auf Platz eins der Landesliste der NRW-SPD für die Landtagswahl im April 2027 und fordert Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heraus. In Umfragen liegt die SPD klar hinter der CDU.

    Bei der Abstimmung erhielt Ott 204 von 218 abgegebenen Stimmen. Sieben Delegierte stimmten mit Nein und einer enthielt sich. Sechs Stimmen waren ungültig.

    "Ich bin bereit, mit euch zu kämpfen", rief Ott nach der Wahl, "Lasst es uns gemeinsam tun, wir schaffen das, liebe Genossinnen und Genossen!"

    Ott hatte die SPD angesichts seit Jahren sinkender Wahlergebnisse zuvor auf mehr Zuversicht und Stolz auf ihre Verdienste eingeschworen. Die SPD müsse sich nicht kleiner machen und sich einreden lassen, sie sei das Problem, rief Ott unter dem Applaus der Delegierten. Für Familien kündigte er im Falle eines Wahlsiegs ein Entlastungspaket an./dot/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Jochen Ott zum SPD-Spitzenkandidat für NRW-Wahl gekürt Gut zehn Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die SPD Landtagsfraktionschef Jochen Ott offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf erhielt der 52-Jährige 96,2 Prozent der Stimmen. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     