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    Kreise

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    Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz hofft auf Übernahme des HSBC-Geschäfts Singapur
    • Allianz bot mehr und gilt als stärkster Interessent
    • Verhandlungen laufen, keine endgültige Entscheidung
    Kreise - Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

    Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hieß es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden./he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 386,9 auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,18 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -16,00 %/+30,27 % bedeutet.





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    Kreise Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen …
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