Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 386,9 auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,18 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -16,00 %/+30,27 % bedeutet.