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    Die Menarini Group präsentiert auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2026 Daten aus der Phase-3-Studie SENTRY zur Kombination von Selinexor und Ruxolitinib bei Myelofibrose

    • Die Kombination aus Selinexor und Ruxolitinib erreichte den ersten koprimären Endpunkt und zeigte in Woche 24 eine statistisch signifikante Verbesserung der Milzvolumenreduktion (SVR35) von 49,8 % in der Kombinationsgruppe gegenüber 28 % in der Kontrollgruppe.
    • Eine Post-hoc-Analyse der Phase-3-Studie SENTRY legt nahe, dass die SVR35 das Gesamtüberleben (OS) vorhersagen könnte; neue Daten aus der Phase-1-Studie SENTRY zeigen ein ähnliches Ergebnis.
    • Die Daten wurden vom Wissenschaftlichen Programmkomitee der EHA für eine Late-Breaking-Vortrag ausgewählt.
    • Die Daten stammen aus der zulassungsrelevanten Studie, die in Zusammenarbeit mit Karyopharm Therapeutics, Inc. durchgeführt wurde.

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    FLORENZ, Italien und NEW YORK, 14. Juni 2026 /PRNewswire/ --Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten bahnbrechende onkologische Therapien zur Verfügung zu stellen, gaben bekannt, dass neue Daten zur zulassungsrelevanten Phase-3-Studie SENTRY als Late-Breaking-Vortrag[i] auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2026 vorgestellt werden.

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    SENTRY (NCT04562389) ist eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie, bei der 60 mg Selinexor in Kombination mit Ruxolitinib bei Myelofibrose (MF) im Erstlinienbereich (n = 353) im Vergleich zur Monotherapie mit Ruxolitinib in einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie untersucht wurden. Die von Karyopharm Therapeutics, Inc. in Zusammenarbeit mit der Menarini Group durchgeführte Studie SENTRY wurde konzipiert, um zwei koprämäre Endpunkte zu bewerten: eine Verringerung des Milzvolumens um 35 % oder mehr (SVR35) und den absoluten Gesamtsymptom-Score (Abs-TSS).

    Die Studie erreichte den ersten primären Endpunkt und zeigte, dass Patienten, die mit der Kombination aus Selinexor und Ruxolitinib behandelt wurden, eine deutliche und statistisch signifikante Verbesserung der SVR35 erzielten, verglichen mit Patienten, die Ruxolitinib allein erhielten. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Kombinationsgruppe eine schnelle, tiefgreifende und anhaltende Verringerung des Milzvolumens ermöglichte.

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    Die Menarini Group präsentiert auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2026 Daten aus der Phase-3-Studie SENTRY zur Kombination von Selinexor und Ruxolitinib bei Myelofibrose Die Kombination aus Selinexor und Ruxolitinib erreichte den ersten koprimären Endpunkt und zeigte in Woche 24 eine statistisch signifikante Verbesserung der Milzvolumenreduktion (SVR35) von 49,8 % in der Kombinationsgruppe gegenüber 28 % in der …
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