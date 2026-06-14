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    Selenskyj gratuliert Trump zum 80. Geburtstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj gratuliert Trump und bespricht Kriegsfragen
    • Langes Telefonat über Krieg, Wurzeln und Diplomatie
    • Treffen beim G7-Gipfel in Évian nach 30 Minuten
    Selenskyj gratuliert Trump zum 80. Geburtstag
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinem US-Kollegen Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag gratuliert. "Es gab nicht nur die Gratulationen, sondern auch viele Schlüsselthemen: über den Krieg, dessen Wurzeln, diplomatische Möglichkeiten und die Positionen unserer Partner", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Es sei ein langes und detailliertes Telefonat gewesen. Dabei sei ein Treffen beim am Montag im französischen Évian startenden G7-Gipfel vereinbart worden. Zuvor hatte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn Journalisten gegenüber von einer Gesprächsdauer von rund 30 Minuten gesprochen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Washington versucht seit längerem, einen Friedensschluss zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln./ast/DP/he






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