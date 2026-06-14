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    Irans Präsident verteidigt Verhandlungsteam gegen Kritiker im Land

    Für Sie zusammengefasst
    • Peseschkian verteidigt Verhandlungsteam gegen Vorwürfe
    • Rahmenabkommen soll Straße von Hormus öffnen
    • Proteste in Teheran riefen Parolen gegen Verhandler
    Irans Präsident verteidigt Verhandlungsteam gegen Kritiker im Land
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das iranische Verhandlungsteam gegen die Kritik einiger Hardliner-Gruppen in Schutz genommen. "Die Mitglieder als Vaterlandsverräter zu bezeichnen, ist schlicht unfair und gegen die nationalen Interessen des Landes", sagte der Präsident.

    Die USA und der Iran verhandeln - mit Hilfe von Vermittlern - seit mehreren Wochen über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges. Die Übereinkunft soll Ausgangspunkt sein für vertiefte Gespräche zwischen Washington und Teheran. Neben der Öffnung der Straße von Hormus soll sie Berichten zufolge die - fragile und mehrfach gebrochene - Waffenruhe um 60 Tage verlängern und Startpunkt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sein. Laut den USA sollte eine Unterzeichnung des Deals noch am Sonntag stattfinden. Aus dem Iran gab es dazu keine Bestätigung.

    Bei nächtlichen Versammlungen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten war es am Samstagabend zu heftigen Protesten und Parolen gegen die beiden Hauptakteure des iranischen Verhandlungsteams, Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi, gekommen. "Ihr solltet euch schämen" und "Tod den Kompromissmachern" gehörten zu den zentralen Rufen der Kundgebungen.

    Der iranische Präsident sagte weiter, Kritik sei zwar legitim, Diffamierungen jedoch nicht, da diese zur Spaltung der Gesellschaft führen könnten. Zudem sei dies genau das, worauf die Feinde des Landes warteten. Besonders politische Gruppen, die sich der Revolution und dem System verpflichtet fühlten, sollten sich an den offiziellen politischen Kurs und die damit verbundenen Entscheidungen halten, sagte Peseschkian laut Webportal des Präsidialamts./str/DP/he





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