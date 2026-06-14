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    ROUNDUP/Trump wütend auf Israel wegen Libanon-Angriff

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    'kein Urteilsvermögen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verurteilt Israels Gegenangriff im Libanon
    • Er rief zu Zurückhaltung und Friedensschluss auf
    • Iran stellte Rahmenabkommen infrage und drohte
    ROUNDUP/Trump wütend auf Israel wegen Libanon-Angriff - 'kein Urteilsvermögen'
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Gegenangriff Israels im Libanon verurteilt. Der Angriff bei Beirut hätte nicht stattfinden dürfen, "insbesondere an einem besonderen Tag, an dem wir einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sind", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

    Das Portal "Axios" zitierte Trump wenig später zum Vorgehen Israels mit den Worten: "Das ist so schlimm - ich konnte es nicht fassen. Eine Stunde, bevor wir das Abkommen unterzeichnen sollten." Über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagte er weiter: "Warum musste Bibi einen verdammten Angriff starten? Ich war so stinksauer. Ich habe ihn das wissen lassen. Er hat absolut kein Urteilsvermögen."

    Nach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels griff die israelische Luftwaffe am Sonntag erneut Ziele im Raum der libanesischen Hauptstadt Beirut an.

    Trump schrieb auf Truth Social, Israel habe das Recht, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen, jedoch sei die Attacke, auf die das Land reagiert habe, bedeutungslos gewesen - niemand sei getötet oder verletzt worden.

    Trump rief zugleich alle Seiten auf, sich zurückzuhalten. Man stehe kurz davor, ein Abkommen mit dem Iran zu schließen, das Frieden für die Region - den Libanon eingeschlossen - bringen würde. Es solle keine Angriffe Israels mehr irgendwo im Libanon geben, schrieb der US-Präsident weiter, und es solle auch keine Angriffe anderer Parteien, einschließlich der Hisbollah, gegen Israel mehr geben.

    Der Iran hatte nach den israelischen Angriffen bei Beirut die mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen mit den USA infrage gestellt. Die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - drohten Israel mit Gegenschlägen.

    Eigentlich hatte Trump eine Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für diesen Sonntag, an dem er selbst seinen 80. Geburtstag feiert, in Aussicht gestellt. Ein solches Abkommen würde zunächst vertiefte Verhandlungen für ein mögliches Ende des Krieges mit sich bringen. Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen. Seit April gilt eine Waffenruhe. Es kam jedoch immer wieder zu gegenseitigen Angriffen./rin/DP/he





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