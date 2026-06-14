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    Flugzeugabsturz in den USA

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    Zwölf Tote vermutet

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugzeugabsturz bei Butler mutmaßlich zwölf Tote
    • An Bord offenbar Pilot und elf Fallschirmspringer
    • Verkehr nahe Flugplatz gestoppt Ermittlungen laufen
    Flugzeugabsturz in den USA - Zwölf Tote vermutet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BUTLER (dpa-AFX) - Nach einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri wird nach Polizeiangaben befürchtet, dass alle zwölf Insassen gestorben sind. Die Autobahnpolizei teilte auf der Plattform X mit, dass sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im Raum der Kleinstadt Butler südlich von Kansas City ereignet habe. Nach aktuellem Stand von Berichten seien alle Insassen an Bord tot.

    Warum das Flugzeug in der Nähe des Butler Memorial Airport abstürzte, blieb unklar. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei unterstützten die lokale Polizei und das Sheriff-Büro der Region Bates County. Das Sheriff-Büro teilte auf Facebook mit, dass der Autoverkehr auf einer Straße in der Nähe des Flugplatzes gestoppt worden sei.

    Der TV-Sender Fox 4 berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, dass sich an Bord neben dem Piloten elf Fallschirmspringer befunden haben sollen./rin/DP/zb






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    Flugzeugabsturz in den USA Zwölf Tote vermutet Nach einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri wird nach Polizeiangaben befürchtet, dass alle zwölf Insassen gestorben sind. Die Autobahnpolizei teilte auf der Plattform X mit, dass sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im …
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