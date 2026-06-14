Polizei kesselt gewaltbereite Demonstranten in Genf ein

GENF (dpa-AFX) - Nach einer teils ausgearteten Demonstration gegen den bevorstehenden G7-Gipfel in Frankreich hat die Polizei in Genf einen harten Kern von gewaltbereiten Demonstranten eingekesselt. Von mehreren Hundert Personen würden die Personalien festgestellt und einige womöglich für eine strafrechtliche Verfolgung festgenommen, sagte der Sprecher einer zuständigen örtlichen Behörde, Laurent Paoliello, dem Sender RTS.

Nach seinen Angaben hielten sich die Sachschäden in Grenzen. Er lobte den Einsatz der Polizei. Es sei niemand verletzt worden.