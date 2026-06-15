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    Senioren-Union

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    Rentenreform entscheidet über Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Rentenreform entscheidet über Schicksal der Koalition
    • Jüngere früher in Arbeit bringen, Studienzeiten kürzen
    • Reformen gerecht auch Beamtenpensionen einbeziehen
    Senioren-Union - Rentenreform entscheidet über Koalition
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Rentenreform ist nach Ansicht des Vorsitzenden der Senioren-Union, Hubert Hüppe (CDU), entscheidend für die Zukunft der Koalition. Der "Rheinischen Post" (Montag) sagte Hüppe: "Die Rentenreform wird mit über das Schicksal dieser Koalition entscheiden, da bin ich ziemlich sicher."

    Auf die Frage, ob künftig denn länger gearbeitet werden müsse, sagte der Vorsitzende der CDU-Seniorenvereinigung: Grundsätzlich werde es nicht durch weniger, sondern nur durch mehr Arbeit gehen. "Das heißt für mich aber nicht unbedingt am Ende des Erwerbslebens, sondern am Anfang. Wir müssen Schul- und Studienzeiten kürzer und schlanker machen, junge Menschen früher in Arbeit bringen und sie damit früher zu Einzahlern in die Sozialsysteme machen", sagte er. "Es muss nicht wie in meiner Jugend mit 14 Jahren sein, aber es sollte auch nicht erst mit 30 losgehen."

    Die Senioren erwarteten jetzt Reformen, sagte Hüppe. Diese müssten aber gerecht ausfallen. "Das geht nur, wenn alle bei den Sozialreformen einbezogen werden, auch die Pensionen von Beamten und andere Versorgungssysteme." Dabei müssten stärkere Schultern etwas mehr tragen. "Dann werden auch wir als Senioren-Union akzeptieren, was die Koalition plant. Unter Umständen zähneknirschend", so Hüppe./rew/DP/he






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