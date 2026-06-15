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    Russland griff Kiew mit Raketen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Armee griff in der Nacht Kiew mit Raketen an
    • In der Innenstadt knapp zwei Dutzend Explosionen hörbar
    • Einschläge in drei Stadtteilen Stromausfälle und Brände
    Russland griff Kiew mit Raketen an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen. In der Innenstadt waren in der Nacht zum Montag knapp zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von der Flugabwehr zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es in drei Stadtteilen Einschläge. Es kam demnach zu Stromausfällen. Zudem seien Brände ausgebrochen. Über mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/he



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