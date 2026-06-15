Politiker schlagen Deutschlanddeckel für Weinflaschen vor

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der schwachen Nachfrage nach deutschem Wein regen Unionspolitiker einen Deutschlanddeckel für Weinflaschen an. Der weinbaupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Artur Auernhammer (CSU), sagte der "Rheinischen Post": "Mit einer Deutschlandfahne auf dem Deckel wäre deutscher Wein sichtbarer. Jetzt sind wir nicht sichtbar."

Vorbild sei Österreich, sagte Auernhammer. Dort sind die rot-weiß-rote Banderole und der markante Schraubverschluss bei Qualitätsweinen Standard. Aus Sicht der Branche müsste zudem ein Siegel entwickelt werden, "damit unser Wein an der Verschraubung leichter erkennbar ist", sagte der CSU-Agrarpolitiker.