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    Merz

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    Abkommen mit Iran muss 'zielstrebig' umgesetzt werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert zielstrebige Umsetzung des Abkommens
    • Die Straße von Hormus muss frei für Schifffahrt bleiben
    • Weitere Verhandlungen zur nuklearen Abrüstung Irans
    Merz - Abkommen mit Iran muss 'zielstrebig' umgesetzt werden
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran begrüßt und eine "zielstrebige" Umsetzung des Abkommens gefordert. "Die Straße von Hormus muss dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden", erklärte der Kanzler. "Weitere Verhandlungen müssen in den nächsten Wochen sicherstellen, dass Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar beendet." Es dürfe auch keine weiteren Angriffe gegen Israel und andere Nachbarn in der Region geben.

    Merz gratulierte US-Präsident Donald Trump zu "diesem diplomatischen Durchbruch" in den Verhandlungen mit dem Iran. "Nun gilt es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen." Das Abkommen könne den Weg zu einer Erholung der Weltwirtschaft und einer Stabilisierung der Region anbahnen, erklärte Merz. Die Bundesregierung unterstütze und befördere dafür weiter alle entsprechenden diplomatischen Anstrengungen./jbz/DP/he






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