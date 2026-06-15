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    Vorläufige USA-Iran-Einigung beflügelt Aktien und Euro - Öl unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran einigen sich vorläufig, Märkte steigen
    • Ölpreise stürzen wegen Öffnung Straße von Hormus
    • Abkommen angekündigt, Unterzeichnung am Freitag
    Vorläufige USA-Iran-Einigung beflügelt Aktien und Euro - Öl unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine vorläufige Übereinkunft hat am frühen Montagmorgen die Finanzmärkte deutlich bewegt. IG Markets berechnete die Indikation für den Dax zuletzt gut ein Prozent höher als zum Xetra-Schluss am Freitagabend. Der Euro kletterte über 1,16 US-Dollar und die Preise für Gold und Silber zogen deutlich an. Auch der Bitcoin profitierte: Die Digitalwährung stieg bis knapp unter 66.000 US-Dollar.

    Vor dem Hintergrund der für diesen Freitag vorgesehenen Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus gerieten die Ölpreise hingegen deutlich unter Druck. Zuletzt sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Rohöl der Nordseesorte Brent um vier Prozent. Bereits an den letzten beiden Handelstagen der vergangenen Woche hatten die Finanzmärkte auf eine bevorstehende Einigung spekuliert.

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    Nach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran nach Angaben des Vermittlers Pakistan und der US-Regierung eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Iran-Krieg gefunden. "Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde", schrieb Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X. Kurz darauf bestätigte auch US-Präsident Donald Trump den Abschluss eines Abkommens mit dem Iran.

    Er genehmige hiermit die Öffnung der Straße von Hormus für eine mautfreie Schifffahrt und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade gegen iranische Häfen an, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Geöffnet werden soll die Straße seinen Angaben zufolge allerdings erst am Freitag nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung.

    Sharif erklärte, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, zugesichert. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll ihm zufolge am Freitag in der Schweiz stattfinden. Auch der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi sagte laut der Nachrichtenagentur Tasnim, der Text des Rahmenabkommens sei fertiggestellt worden.

    Zu den Inhalten der Übereinkunft wurden zunächst keine weiteren Details bekanntgegeben. Das Rahmenabkommen ist allerdings nur ein Zwischenschritt, wenn auch ein wichtiger - weitere wichtige Vereinbarungen in dem Konflikt zwischen den beiden Ländern, etwa zum Atomstreit, sollen im Detail während weiterer Gespräche ausgehandelt werden./he







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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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