Hanshow stellt auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft xPilot vor, einen KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung

SINGAPUR, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Lösungen für den Einzelhandel, kündigte auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft die Einführung von xPilot an, einem KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung, der auf der digitalen Zwillingstechnologie von Hanshow basiert. Die Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen Hanshow und Microsoft dar, um offene, skalierbare Store-Digital-Twin-Frameworks für den physischen Einzelhandel zu entwickeln und gleichzeitig ein offenes Technologie-Ökosystem für den Einzelhandel voranzutreiben, das es Einzelhändlern, Lösungspartnern und In-Store-IoT-Anwendungen ermöglicht, sich zu verbinden, zu integrieren und auf der Grundlage von Echtzeit-Store-Intelligence zu handeln.

xPilot basiert auf Microsoft Azure und nutzt Microsoft Fabric, um die Sensordaten in den Geschäften mit den Geschäftsdaten der Einzelhändler zu vereinen und so eine vernetzte Datengrundlage für den Einzelhandel in Echtzeit zu schaffen. Auf dieser Grundlage helfen KI-Agenten auf Basis von Microsoft Foundry dabei, Live-Signale in schnellere Entscheidungen und eine konsistentere Umsetzung im Filialbetrieb umzuwandeln.