Hanshow stellt auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft xPilot vor, einen KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung
SINGAPUR, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Lösungen für den Einzelhandel, kündigte auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft die Einführung von xPilot an, einem KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung, der auf der digitalen Zwillingstechnologie von Hanshow basiert. Die Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen Hanshow und Microsoft dar, um offene, skalierbare Store-Digital-Twin-Frameworks für den physischen Einzelhandel zu entwickeln und gleichzeitig ein offenes Technologie-Ökosystem für den Einzelhandel voranzutreiben, das es Einzelhändlern, Lösungspartnern und In-Store-IoT-Anwendungen ermöglicht, sich zu verbinden, zu integrieren und auf der Grundlage von Echtzeit-Store-Intelligence zu handeln.
xPilot basiert auf Microsoft Azure und nutzt Microsoft Fabric, um die Sensordaten in den Geschäften mit den Geschäftsdaten der Einzelhändler zu vereinen und so eine vernetzte Datengrundlage für den Einzelhandel in Echtzeit zu schaffen. Auf dieser Grundlage helfen KI-Agenten auf Basis von Microsoft Foundry dabei, Live-Signale in schnellere Entscheidungen und eine konsistentere Umsetzung im Filialbetrieb umzuwandeln.
Obwohl Einzelhändler weltweit stark in Daten und Analysen investiert haben, haben viele immer noch Schwierigkeiten, die gewonnenen Erkenntnisse in konsistente, skalierbare Maßnahmen in den Geschäften umzusetzen. xPilot wurde als nativer KI-Agent für den Einzelhandel und intelligenter Ausführungsassistent entwickelt. Die Lösung kombiniert Echtzeit-Sensorik, KI-gestützte Entscheidungsfindung und automatisierte Workflows und speist kontinuierlich Daten aus intelligenten Regalen, Einkaufswagen, In-Store-Robotik, operativen Systemen und weiteren IoT-Touchpoints in den Store Digital Twin ein. xPilot basiert auf Microsoft Azure und nutzt die sichere, skalierbare Cloud-Infrastruktur und die KI-Agentenfunktionen von Microsoft, um eine vertrauenswürdige, unternehmensgerechte Bereitstellung in verschiedenen Märkten und Regionen zu unterstützen.
Für Einzelhändler bietet xPilot einen unmittelbaren operativen Nutzen. Die Filialteams erhalten in Echtzeit Einblick in die Regalverfügbarkeit, die Einhaltung von Planogrammen und betriebliche Warnmeldungen und können priorisierte Personalaufgaben oder automatisierte Maßnahmen unmittelbar auslösen. Einzelhändler profitieren von Live-Heatmaps, die Umsatz, Kundenfrequenz, Konversion, Arbeits- und Energieverbrauch abbilden und dazu beitragen, die Ausführung zu standardisieren, Umsatzverluste zu reduzieren und die betriebliche Effizienz in allen Filialnetzen zu verbessern. Die offene Architektur von xPilot unterstützt auch die Integration mit Anwendungen von Ökosystempartnern in den Bereichen Merchandising, Lieferkette, Filialbetrieb und Kundenbindung.