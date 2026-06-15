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    ASUS stellt auf der COMPUTEX 2026 das robuste Rack-Edge-KI-System der RUC-2000-Serie vor

    Die industrietaugliche, lüfterlose, modulare 2U-Plattform bietet 180 AI TOPS mit umfangreichen E/A mit hoher Bandbreite für unternehmenskritische Edge-Implementierungen

    HAUPTPUNKTE

    • Robuste Edge-AI-Leistung: Bis zu 180 AI TOPS, angetrieben von einer Intel Core Ultra Series 3-CPU, für Edge-Inferenz mit hohem Durchsatz in unternehmenskritischen Umgebungen
    • Modulare Flexibilität bei der Bereitstellung: Innovatives 2U-Half-Rack-Design lässt sich auf standardmäßige 19-Zoll-Konfigurationen skalieren und vereinfacht Integration, Installation und Wartung
    • Zuverlässigkeit auf Industrieniveau: Lüfterloses, MIL-STD-810H-geprüftes System mit umfangreicher E/A mit hoher Bandbreite und im laufenden Betrieb austauschbarem Speicher für kontinuierlichen, stabilen Betrieb

    TAIPEI, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der COMPUTEX 2026 stellte ASUS heute RUC-2000H (RUC-2000-Serie) vor, das neueste robuste Edge-KI-System, das speziell dafür entwickelt wurde, den Einsatz von Machine-Vision-, autonomen Fahrzeug- und intelligenten Videoanalyse-Workloads in rauen, platzbeschränkten Umgebungen zu beschleunigen. Mit einem Intel Core Ultra Series 3 Prozessor und bis zu 180 AI TOPS ermöglicht RUC-2000H Edge Inference mit hohem Durchsatz und hilft industriellen Betreibern, die Integrationskomplexität und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu reduzieren.

    Standardisierte 19-Zoll-Rack-Modularität für schnellere Integration

    Die meisten eingebetteten Systeme sind auf proprietäre Größen angewiesen, die auf bestimmte Szenarien zugeschnitten sind, was bei der Aufrüstung von Schränken, der Änderung von Montagemethoden oder der Skalierung von Implementierungen zu Problemen führt. RUC-2000H ist ein innovatives 2U-Half-Rack-Grundgerät: Zwei Geräte können zu einer Standard 19-Zoll-Rack-Konfiguration kombiniert werden, die RUC-2000G genannt wird. Die Flexibilität bei der Montage in einem Rack, an der Wand oder auf einem Tisch vereinfacht die Installation an verschiedenen Standorten, während die modulare Architektur die Montage und Wartung vereinfacht und ein effizientes thermisches Design für den Dauerbetrieb unterstützt.

    Speziell entwickelte E/A- und Funktionsintegration für eine schnellere Bereitstellung

    Die RUC-2000-Serie wurde mit Blick auf die industrielle Konnektivität entwickelt und unterstützt spezielle Schnittstellen, die für reale Anwendungen erforderlich sind. Das Netzwerk mit hoher Bandbreite umfasst einen 10-GbE-Port und fünf 2,5-GbE-Ports, um einen deterministischen Datentransport am Edge zu ermöglichen. Für die Aggregation mehrerer Kameras unterstützt die Plattform bis zu acht GMSL2-Schnittstellen, was den Aufwand für externe Konverter und die Integration reduziert. Für eine hohe Verfügbarkeit und Datensicherheit verfügt das System über zwei im laufenden Betrieb austauschbare SSD-Einschübe mit RAID 0/1-Unterstützung, die durch im laufenden Betrieb austauschbare Speicheroptionen für eine schnelle Wiederherstellung und minimierte Ausfallzeiten ergänzt werden. Zukünftige Erweiterungen werden durch einen PCIe x16-Steckplatz mit x8-Bandbreite ermöglicht, der eine GPU mit bis zu 200 Watt unterstützt und somit eine Skalierbarkeit bei steigenden Anforderungen ermöglicht.

    Industrietaugliche Zuverlässigkeit und MIL-STD-810H-Konformität

    Der RUC-2000H wurde für industrielle Standorte mit extremen Temperaturen, Staub und Vibrationen entwickelt und verfügt über eine lüfterlose Architektur, um die Leistung ohne staubbedingte Ausfallrisiken aufrechtzuerhalten, und unterstützt einen Weitbereichs-Gleichstromeingang zum Schutz der Stromversorgung. Die Plattform ist nach den robusten MIL-STD-810H-Standards validiert und für den 24/7-Betrieb in einem weiten Temperaturbereich ausgelegt, um die Betriebszeit dort zu gewährleisten, wo Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist.

    VERFÜGBARKEIT UND PREISE

    ASUS RUC-2000 Serie Muster ist jetzt verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren ASUS-Vertreter vor Ort.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989682/RUC_2000_Series_PR_1800_1012.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/asus-stellt-auf-der-computex-2026-das-robuste-rack-edge-ki-system-der-ruc-2000-serie-vor-302799875.html






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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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