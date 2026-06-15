🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kritische Rohstoffe und Rüstung im Fokus! Steyr Motors, MP Materials, Almonty Industries Aktie!

    Glückwunsch an alle Anleger, die die jüngste Schwächephase bei Almonty genutzt haben. Zum Ende der Woche legte die Aktie des Wolfram-Produzenten wieder spürbar zu. Denn an den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert. Wolfram ist knapp und die …

    Kritische Rohstoffe und Rüstung im Fokus! Steyr Motors, MP Materials, Almonty Industries Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Glückwunsch an alle Anleger, die die jüngste Schwächephase bei Almonty genutzt haben. Zum Ende der Woche legte die Aktie des Wolfram-Produzenten wieder spürbar zu. Denn an den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert. Wolfram ist knapp und die Nachfrage steigt. Im Gespräch mit der "taz" beschreibt ein Marktexperte die aktuelle Situation als dramatisch. Er fordert unter anderem, dass der Export von Wolframschrott nach China untersagt wird. Außerdem müssten Minenprojekte stärker gefördert werden. Ähnlich wie bei Wolfram muss der Westen auch bei Seltenen Erden eigene Lieferketten aufbauen. In den USA will dies MP Materials tun. Die Aktie läuft seit Monaten seitwärts. Doch Analysten raten zum Kauf. Im Abwärtstrend befindet sich die Aktie von Steyr Motors. Die Quartalszahlen konnten keine Impulse geben. Vielleicht bringt der Bereich der autonomen Systeme die Trendwende?

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kritische Rohstoffe und Rüstung im Fokus! Steyr Motors, MP Materials, Almonty Industries Aktie! Glückwunsch an alle Anleger, die die jüngste Schwächephase bei Almonty genutzt haben. Zum Ende der Woche legte die Aktie des Wolfram-Produzenten wieder spürbar zu. Denn an den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert. Wolfram ist knapp und die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     