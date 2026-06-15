Kritische Rohstoffe und Rüstung im Fokus! Steyr Motors, MP Materials, Almonty Industries Aktie! Glückwunsch an alle Anleger, die die jüngste Schwächephase bei Almonty genutzt haben. Zum Ende der Woche legte die Aktie des Wolfram-Produzenten wieder spürbar zu. Denn an den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert. Wolfram ist knapp und die …



