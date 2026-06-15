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    Aktien Asien

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    Einigung in Nahost treibt Börsen in Japan und Südkorea an

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Kursgewinne in Japan Nikkei steigt 5,3 Prozent
    • Südkoreas Leitindex Kospi legt stark zu um 5 Prozent
    • Rahmenabkommen sieht Öffnung der Straße von Hormus vor
    Aktien Asien - Einigung in Nahost treibt Börsen in Japan und Südkorea an
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Die Leitindizes der Börsen in Japan und Südkorea haben infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich zugelegt. Der japanische Nikkei 225 legte gegen 5 Uhr (MESZ) um 5,3 Prozent zu, der südkoreanische Kospi stieg zum selben Zeitpunkt um 5 Prozent.

    Auch in China und Hongkong ging es nach oben, wenn auch weniger deutlich: Der Shanghai Composite lag rund 30 Minuten nach Handelsstart mit 1,1 Prozent im Plus, der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,2 Prozent.

    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht laut Angaben von US-Präsident Donald Trump unter anderem eine vollständige Öffnung der Straße von Hormus vor. Die im Zuge des Iran-Kriegs geschlossene Meerenge ist von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl und Flüssiggas aus den rohstoffreichen Staaten am Persischen Golf./jpt/DP/zb






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