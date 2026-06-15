Routerhersteller fordern Kontrolle importierter Geräte
- Forderung nach strenger Kontrolle importierter Router
- Herkunft von Geräten und Firmware offenlegen lassen
- EU soll Sicherheitsregeln für Router und Gateways
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Vier deutsche und ein litauischer Routerhersteller fordern scharfe Kontrolle importierter Internet-Netzwerkgeräte in Europa. Vorbild sollen die gegen chinesische Erzeugnisse gerichteten Sicherheitsvorschriften der EU für den 5G-Mobilfunk sein. "Router und Netzwerkgeräte müssen von der Politik ebenso stringent geschützt werden wie 5G-Netze", heißt es in der Mitteilung des neu gegründeten Safenet-Verbands. Beteiligt sind die deutschen Unternehmen Fritz, Devolo, Lancom und TDT sowie Teltonika aus Litauen.
Wie das 5G-Instrumentarium der EU zielen die Forderungen auf chinesische Produkte, auch wenn diese in der Mitteilung nicht ausdrücklich genannt sind. Da Telekommunikationsgeräte von außen über das Netzwerk aktualisiert und gewartet werden können, gibt es Sorgen, dass staatliche chinesische Stellen dieses Einfallstor für Spionage und gegebenenfalls sogar Sabotage nutzen könnten, um Netzwerke im Konfliktfall stillzulegen.
Die Ampel-Koalition hatte den 5G-Mobilfunkanbietern vorgeschrieben, ab 2026 keine Komponenten der beiden chinesischen Hersteller Huawei und ZTE im Kernnetzwerk mehr zu verbauen.
Vorwurf: Kontrolle außereuropäischer Heimnetzwerkgeräte fehlt
Nach einer von den Firmen zitierten Studie laufen aber nur sieben Prozent des europäischen Internetverkehrs über den Mobilfunk, 93 Prozent hingegen über Router und Heimnetz-Gateways. Der Marktanteil chinesischer Hersteller in diesem Bereich beläuft sich demnach auf knapp 40 Prozent. Die fünf heimischen Unternehmen werfen der Politik vor, dass die EU-Märkte in diesem Bereich offen für außereuropäische Produkte seien, die strategische Abhängigkeiten erzeugten und Sicherheitsrisiken darstellten.
Herkunftsnachweis, europäische Technik und Sicherheitsregeln
So haben die fünf Unternehmen drei Forderungen: Hersteller und Internetanbieter sollen ausweisen, wo Geräte und Firmware hergestellt und entwickelt werden. Behörden, Betreiber kritischer Infrastruktur und öffentlich finanzierte Einrichtungen sollen europäische Netzwerktechnologie nutzen. Und die EU soll neben dem 5G-Instrumentarium vergleichbare Sicherheitsvorschriften für Router und Netzwerktechnologie erlassen./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,40 auf Lang & Schwarz (14. Juni 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,28 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +26,78 %/+47,91 % bedeutet.
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Ein Tipp an Dich: Erzähl es deiner Großmutter, die glaubt es dir vermutlich.
Vielleicht glaubst Du wirklich an das, was Du hier kund tust. Sollte es so sein, dann würde ich wenigstens konsequent danach handeln.
Sehr schöne Performance heute von der Telekom. Gute Zahlen, guter Anstieg. Somit dürften Kursziele auf der Oberseite nun tatsächlich wieder wahrscheinlicher geworden sein als jene auf der Unterseite.