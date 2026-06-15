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    Nach Brückensperrung

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    ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordbrücke gesperrt, ÖPNV in Bonn vorübergehend gratis
    • Abonnements werden nicht erstattet, Stadt trägt Kosten
    • Prüfung von Bauprojekten, mehrspurige Strecken geplant
    Nach Brückensperrung - ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - Nach der plötzlichen Sperrung der Bonner Nordbrücke ist der öffentliche Personennahverkehr in Bonn vorübergehend kostenlos. Fahrten im Stadtgebiet mit Bussen, Straßen- und Stadtbahnen sind von Montag an bis Ende Juni ohne Fahrschein möglich, wie die Stadtwerke mitteilen.

    Der Stadtrat hatte die Maßnahme am Donnerstag beschlossen. "Wir möchten ein Anreizsystem setzen, damit so viele Menschen wie irgendwie möglich den ÖPNV nutzen", sagte Oberbürgermeister Guido Deús (CDU).

    Die Stadtwerke betonen jedoch, dass die Freifahrt nicht dazu berechtige, im Umland eine Fahrt ohne Fahrschein anzutreten - und auch regionale Züge der Deutschen Bahn und anderer Anbieter im Umkreis von Bonn seien ausgenommen.

    Abonnements können nicht erstattet werden

    Bestehende Abonnements würden allerdings nicht erstattet. Der Bürgermeister verwies auf die damit verbundenen Kosten: "Wir können uns schon vieles von dem, was ich Ihnen hier sage, in unserer Finanzsituation eigentlich nicht leisten und machen es trotzdem", sagte er.

    Auch weitere Maßnahmen brachte der Rat auf den Weg: Unter anderem sollen geplante andere Bauvorhaben auf den Prüfstand kommen und mehrere Strecken sollen für Autos mehrspurig werden. Für Radfahrer soll es Alternativrouten geben. Die Stadtverwaltung hat die Home-Office-Regelung für ihre Beschäftigten ausgeweitet.

    Deús: "Die Lage ist ernst"

    Der Oberbürgermeister sagte: "Die Lage ist ernst und wir wissen nicht, wie lange und in welchem Umfang die Nordbrücke gesperrt bleiben wird. Daher setzen wir alles daran, den Verkehr in Bonn und der Region wieder fließen zu lassen."

    Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung der Region. Am Mittwoch war die vielbefahrene Autobahnbrücke über den Rhein aber wegen neu entdeckter Schäden bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt worden. Ob sie noch einmal freigegeben werden kann, ist aktuell noch unklar. Für die Region war das ein Schock. Bonn versucht nun mit den Sofortmaßnahmen, die Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr abzumildern./idt/DP/zb







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