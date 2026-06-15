TAGESVORSCHAU
Termine am 15. Juni 2026
- Hauptversammlungen: Centrotec 09:00 und Adtran 11:00
- Konjunkturdaten DEU, FIN, POL und EUR 07:00–11:00
- Sonstige Termine: Postbank Tarifrunde, G7, Eurosatory
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian
FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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