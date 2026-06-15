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    Bystronic passt Ausblick für 2026 an

    Bystronic steht vor einem herausfordernden Jahr 2026: Trotz stabiler Nachfrage in Teilbereichen zwingt eine Gewinnwarnung den Konzern zu einem vorsichtigeren Ausblick.

    Bystronic passt Ausblick für 2026 an
    • Bystronic veröffentlicht eine Gewinnwarnung und passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an (Ad‑hoc‑Mitteilung).
    • Für Q2 2026 wird ein höherer Auftragseingang und Nettoumsatz gegenüber Q1 erwartet, aber Auftragseingang, Nettoumsatz und Profitabilität liegen voraussichtlich unter den bisherigen Erwartungen.
    • Marktbedingungen: Nachfrage nach Biegelösungen stabil, Nachfrage nach Laserlösungen weiterhin durch schwache Marktlage beeinträchtigt.
    • Geringere Kapazitätsauslastung und Preisdruck im Einzelmaschinenverkauf belasten die Profitabilität; der Trend zur Automation verzögert die Umwandlung des hohen Auftragsbestands in Umsätze (längere Projektlaufzeiten).
    • Die neu geschaffene Einheit Bystronic Rofin trägt positiv zum Konzernergebnis bei, vor allem dank starker Nachfrage aus dem Halbleiterbereich.
    • Jahresausblick 2026: Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau (unterstützt durch Rofin), Profitabilität voraussichtlich unter dem Vorjahr; detailliertere Informationen folgen im Halbjahresbericht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bystronic Namen-Akt (A) ist am 23.07.2026.


    Bystronic Namen-Akt (A)

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    ISIN:CH0244017502WKN:A117LR
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