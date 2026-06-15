Die KI schafft einen „zweigleisigen" Arbeitsmarkt: „Professionalisierte" Tätigkeiten (bei denen KI für Experten als Multiplikator wirkt und mehr menschliche Kompetenzen erfordert) verzeichnen bei Personalbestand und Löhnen ein stärkeres Wachstum als „demokratisierte" Tätigkeiten (bei denen KI die Tätigkeit selbst für Nicht-Experten leichter ausführbar macht)

Unternehmen, die KI am besten nutzen können, verzeichnen ein schnelleres Personalwachstum als die am wenigsten von KI geprägten Unternehmen (52 % gegenüber 36 %) sowie ein höheres Lohnwachstum (24 % gegenüber 17 %).

„Superstar-Unternehmen", die am stärksten von KI geprägt sind, erzielten Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität von 163 % und übertrafen andere Unternehmen damit deutlich.

Die Zahl der Stellen, für die spezifische KI-Kenntnisse erforderlich sind, wächst mit 69 % fast achtmal so schnell wie der Arbeitsmarkt insgesamt mit 9 %, während der durchschnittliche Lohnaufschlag für KI-Kenntnisse auf 62 % steigt.

Die Aussichten für Berufseinsteiger sind unterschiedlich: Eine Analyse von US-Daten zeigt, dass in KI-exponierten Einstiegspositionen mit siebenmal höherer Wahrscheinlichkeit Fähigkeiten wie Urteilsvermögen und Führungskompetenz verlangt werden, die traditionell eher höheren Karrierestufen zugeordnet werden. Die Zahl dieser Stellen ist seit 2019 um 35 % gestiegen, während andere Einstiegspositionen um 10 % zurückgegangen sind.

LONDON, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI verändert rasant die Fähigkeiten, die Arbeitgeber von Beschäftigten am meisten erwarten, und legt dabei mehr Gewicht auf menschliche Fähigkeiten wie Urteilsvermögen, Kreativität und Führungskompetenz. Gleichzeitig stellen Unternehmen, die KI am besten nutzen können, weiterhin schneller Personal ein als vergleichbare Unternehmen, wie aus dem heute veröffentlichten PwC 2026 Global AI Jobs Barometer hervorgeht.

Das Barometer, in dem mehr als eine Milliarde Stellenanzeigen auf sechs Kontinenten analysiert wurden, kommt zudem zu dem Ergebnis, dass KI einen „zweigleisigen" globalen Arbeitsmarkt entstehen lässt, in dem „professionalisierte" Tätigkeiten – bei denen KI Routineaufgaben automatisiert, sodass menschliches Urteilsvermögen und Fachwissen in den Vordergrund rücken – schneller wachsen als durch KI „demokratisierte" Tätigkeiten – bei denen KI die Tätigkeit selbst für Nicht-Experten leichter ausführbar macht.