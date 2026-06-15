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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 25 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 25 / 2026
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 25 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juni 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 25 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Meta Platforms (A)
    		- 15.06.
    Coca-Cola
    		+2,99 % 15.06.
    Unitedhealth Group
    		+1,54 % 15.06.
    Vertiv Holdings Registered (A)
    		+0,12 % 15.06.
    T. Rowe Price Group
    		+4,32 % 15.06.
    Altria Group
    		+8,16 % 15.06.
    Merck & Co
    		+2,67 % 15.06.
    Devon Energy
    		+3,43 % 15.06.
    Ares Capital
    		+9,06 % 15.06.
    Thermo Fisher Scientific
    		+0,27 % 15.06.
    Iridium Communications
    		+1,96 % 15.06.
    Extra Space Storage
    		+4,05 % 15.06.
    Gilead Sciences
    		+3,98 % 15.06.
    Macy's
    		+4,18 % 15.06.
    ARMOUR Residential REIT
    		+14,82 % 15.06.
    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    		+1,84 % 15.06.
    Domino's Pizza
    		+1,31 % 15.06.
    Ion Beam Applications IBA
    		+0,86 % 15.06.
    Intercontinental Exchange
    		+1,23 % 15.06.
    Graphic Packaging Holding
    		+1,39 % 15.06.
    Iron Mountain
    		+2,80 % 15.06.
    UGI
    		+6,33 % 15.06.
    Digital Realty Trust
    		+3,07 % 15.06.
    Golub Capital BDC
    		+11,70 % 15.06.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    		+16,27 % 15.06.
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    		+11,96 % 15.06.
    US Global Investors (A)
    		+3,30 % 15.06.
    Leidos Holdings
    		+1,07 % 15.06.
    KBR
    		+0,98 % 15.06.
    Verisk Analytics
    		+0,60 % 15.06.
    AMETEK
    		+0,63 % 15.06.
    American International Group
    		+2,11 % 15.06.
    OFS Credit Company
    		+23,73 % 15.06.
    Ovintiv
    		+2,72 % 15.06.
    Curtiss-Wright
    		+0,28 % 15.06.
    Garmin
    		+1,59 % 15.06.
    Macerich
    		+4,06 % 15.06.
    Leggett & Platt
    		+3,67 % 15.06.
    Gray Television
    		+6,66 % 15.06.
    Eastman Chemical
    		+3,31 % 15.06.
    Johnson Controls International
    		+2,28 % 15.06.
    Portman Ridge Finance Corporation
    		+14,26 % 15.06.
    Sixth Street Specialty Lending
    		+11,90 % 15.06.
    Public Storage
    		+3,90 % 15.06.
    XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (Old)
    		+14,34 % 15.06.
    StepStone Group Registered (A)
    		+3,91 % 15.06.
    Healthpeak Pptys
    		+6,02 % 15.06.
    RCI Hospitality Holdings
    		+0,48 % 15.06.
    Worthington Industries
    		+1,52 % 15.06.
    Allegion
    		+1,44 % 15.06.
    Antin Infrastructure Partners
    		+6,66 % 15.06.
    Donaldson
    		+1,54 % 15.06.
    Quanex Building Products
    		+1,04 % 15.06.
    GABELLI MULTIME/COM
    		+16,00 % 15.06.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    		+16,42 % 15.06.
    Global Water Resources
    		+2,37 % 15.06.
    DT Midstream Incorporation
    		+4,03 % 15.06.
    Inter Parfums
    		+2,41 % 15.06.
    Bain Capital Specialty Finance
    		+10,76 % 15.06.
    Service
    		+1,54 % 15.06.
    Phillips Edison & Company
    		+3,36 % 15.06.
    NorthWestern
    		+5,03 % 15.06.
    Epsilon Energy
    		+4,74 % 15.06.
    Packaging of America
    		+2,50 % 15.06.
    Wyndham Hotels & Resorts
    		+1,86 % 15.06.
    Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust of Benef Interest
    		+5,29 % 15.06.
    RenaissanceRe Holdings
    		+0,64 % 15.06.
    Huntsman
    		+4,46 % 15.06.
    Installed Building Products
    		+1,31 % 15.06.
    Sound Point Meridian Capital
    		- 15.06.
    Valley National Bancorp
    		+5,41 % 15.06.
    Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A
    		+7,51 % 15.06.
    Community Trust Bancorp
    		+4,03 % 15.06.
    Principal Real Estate Income Fund
    		+11,98 % 15.06.
    Urban Edge Properties
    		+3,51 % 15.06.
    Eagle Materials
    		+0,52 % 15.06.
    Horace Mann Educators
    		+3,79 % 15.06.
    Community Bank System
    		+3,49 % 15.06.
    Stock Yards Bancorp
    		+2,24 % 15.06.
    Seacoast Banking of Florida
    		+2,83 % 15.06.
    Fidelis Insurance Holdings
    		- 15.06.
    Global Self Storage
    		+5,95 % 15.06.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    		+10,33 % 15.06.
    Banc of California
    		+2,73 % 15.06.
    Hawthorn Bancshares
    		+3,23 % 15.06.
    Vitesse Energy
    		+8,35 % 15.06.
    Federal Agricultural Mortgage (C)
    		+2,94 % 15.06.
    Enterprise Financial Services
    		+2,31 % 15.06.
    Sonic Automotive (A)
    		+2,17 % 15.06.
    Investors Title
    		+5,82 % 15.06.
    Great Elm Capital Registered (Old)
    		+17,30 % 15.06.
    C & F Financial
    		+3,13 % 15.06.
    Gabelli Global/Sh USD
    		+7,92 % 15.06.
    NewMarket
    		+1,79 % 15.06.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    		+6,35 % 15.06.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    		+10,80 % 15.06.
    Stellar Bancorp
    		+2,10 % 15.06.
    American Homes 4 Rent Registered (A)
    		+2,76 % 15.06.
    Boyd Gaming
    		+1,09 % 15.06.
    Commercial Bancgroup Registered
    		- 15.06.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    		+9,55 % 15.06.
    BLACKROCK ENERG/COM
    		+6,47 % 15.06.
    Chesapeake Utilities
    		+2,19 % 15.06.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    		+7,34 % 15.06.
    Red Rock Resorts Registered (A)
    		+3,61 % 15.06.
    Gray Television (A)
    		+4,48 % 15.06.
    NexPoint Residential Trust
    		+4,85 % 15.06.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    		+3,58 % 15.06.
    Simmons First National (A)
    		+4,28 % 15.06.
    Hecla Mining 7 % Cum Conv Red Pfd Shs (B)
    		- 15.06.
    BLACKROCK HEALT/COM
    		+6,34 % 15.06.
    Gabelli Healthcare & Wellness RX Trust
    		+5,83 % 15.06.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+11,04 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (L)
    		- 15.06.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+4,49 % 15.06.
    BLACKROCK CR AL/COM
    		+9,29 % 15.06.
    Valley National Bancorp Non Cum Perp Pfd (A)
    		- 15.06.
    Digital Realty Trust 5.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (J)
    		- 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (K)
    		- 15.06.
    Rexford Industrial Realty 5.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		- 15.06.
    Telephone And Data Systems Depositary
    		- 15.06.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    		+2,78 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (P)
    		- 15.06.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    		+9,39 % 15.06.
    Nuveen Sel Tx F/Sh USD
    		+4,09 % 15.06.
    Aspen Insurance Holdings Depositary
    		- 15.06.
    NexPoint Real Estate Finance
    		+12,84 % 15.06.
    CHS 8 % Cum Red Pfd
    		- 15.06.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+1,06 % 15.06.
    Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd (M)
    		- 15.06.
    Western Alliance Bancorp Depositary Shs (A)
    		+5,38 % 15.06.
    Invesco Quality Municipal Income Trust
    		+4,78 % 15.06.
    Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
    		+4,19 % 15.06.
    CHS 7.5 % Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 15.06.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 15.06.
    BLACKROCK VA MU/COM
    		+4,01 % 15.06.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    		+5,27 % 15.06.
    National Storage Affiliates Trust 6 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    		- 15.06.
    Arch Capital Group Depositary Shs (G)
    		- 15.06.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    		+4,63 % 15.06.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+1,40 % 15.06.
    CHS Reset Rate Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 15.06.
    Midland States Bancorp Depositary Shs (A)
    		+7,70 % 15.06.
    Athene Holding Depository Shs (A)
    		- 15.06.
    CHS 7.875 % Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 15.06.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+0,70 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (N)
    		+5,42 % 15.06.
    Prosperity Bancshares
    		+3,36 % 15.06.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+5,84 % 15.06.
    NUVEEN DYNAMIC /COM SHS
    		+6,94 % 15.06.
    CHS Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 15.06.
    Rexford Industrial Realty 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 15.06.
    Northern Trust Depositary Shs (E)
    		- 15.06.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,53 % 15.06.
    Aspen Insurance Holdings 5.625 % Perp Pfd
    		- 15.06.
    American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered of BenefInterest (G)
    		- 15.06.
    New England Realty Associates LP Depositary Receipts
    		+2,11 % 15.06.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    		+7,22 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (J)
    		- 15.06.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (D)
    		+7,96 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (Q)
    		- 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (R)
    		- 15.06.
    Choiceone Financial Services
    		+3,71 % 15.06.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (I)
    		- 15.06.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 15.06.
    American Homes 4 Rent 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered of Benef Int (H)
    		- 15.06.
    InPoint Commercial Real Estate Income 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+8,27 % 15.06.
    Aspen Insurance Holdings
    		- 15.06.
    Hewlett Packard Enterprise
    		+2,82 % 16.06.
    GE Vernova
    		- 16.06.
    HCA Healthcare
    		+0,78 % 16.06.
    The Western Union Company
    		+7,79 % 16.06.
    Telefonica
    		+5,76 % 16.06.
    Oxford Square Capital
    		+14,42 % 16.06.
    Prologis
    		+3,18 % 16.06.
    Rubis SCA
    		+9,94 % 16.06.
    Ecolab
    		+0,97 % 16.06.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    		+15,99 % 16.06.
    Rayonier
    		+9,47 % 16.06.
    Ares Management Registered (A)
    		+2,53 % 16.06.
    Meritage Homes
    		+1,74 % 16.06.
    Entravision Communications (A)
    		+10,13 % 16.06.
    Fidus Investment Corporation
    		+11,96 % 16.06.
    Belden
    		+0,20 % 16.06.
    Universal Display
    		+0,89 % 16.06.
    Permian Resources Registered (A)
    		+4,56 % 16.06.
    Lamar Advertising Registered (A)
    		+4,60 % 16.06.
    PulteGroup
    		+0,68 % 16.06.
    Corebridge Financial
    		+3,30 % 16.06.
    Cannae Holdings
    		- 16.06.
    J&J Snack Foods
    		+1,85 % 16.06.
    Toro
    		+1,55 % 16.06.
    Renasant
    		+2,76 % 16.06.
    ANGEL OAK FINL /COM BEN INT
    		+0,90 % 16.06.
    Marten Transport
    		+1,36 % 16.06.
    F&G Annuities & Life
    		+2,12 % 16.06.
    Fidelity National Financial FNF Group
    		+2,96 % 16.06.
    MFS Intermediat/Sh USD
    		+8,95 % 16.06.
    Tri-Continental USD 2.50 Cum Pref
    		- 16.06.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,63 % 16.06.
    Pearl Diver Credit Company
    		- 16.06.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 16.06.
    Lam Research
    		+0,97 % 17.06.
    FS KKR Capital
    		+10,12 % 17.06.
    Befesa
    		+2,29 % 17.06.
    Motorola Solutions
    		+1,00 % 17.06.
    Gaztransport et technigaz
    		+4,86 % 17.06.
    Dole
    		+2,38 % 17.06.
    Whitestone REIT
    		+3,80 % 17.06.
    Huntington Bancshares
    		+4,41 % 17.06.
    ePlus
    		- 17.06.
    Chemung Financial
    		+2,73 % 17.06.
    Beneteau
    		+5,62 % 17.06.
    Utah Medical Products
    		+1,80 % 17.06.
    Greif (A)
    		+3,33 % 17.06.
    Bechtle
    		+1,51 % 18.06.
    Scout24
    		+1,68 % 18.06.
    Sixt Vz
    		+6,51 % 18.06.
    Sixt
    		+5,15 % 18.06.
    3i Group
    		+2,71 % 18.06.
    UNIQA Insurance Group
    		+6,93 % 18.06.
    VICI Properties
    		+5,58 % 18.06.
    Best Buy
    		+4,88 % 18.06.
    Airtel Africa
    		+3,05 % 18.06.
    Vishay Intertechnology
    		+1,94 % 18.06.
    International Flavors & Fragrances
    		+1,76 % 18.06.
    British Land Company
    		+6,71 % 18.06.
    Land Securities Group R.E.I.T
    		+7,83 % 18.06.
    EnerSys
    		+0,88 % 18.06.
    UWM Holdings Registered (A)
    		+5,71 % 18.06.
    Tate & Lyle
    		+2,90 % 18.06.
    Persimmon
    		+4,09 % 18.06.
    Compass Group
    		+2,59 % 18.06.
    RWS Holdings
    		+5,18 % 18.06.
    Nordson
    		+1,08 % 18.06.
    Turning Point Brands
    		+0,76 % 18.06.
    Titan America
    		- 18.06.
    Elisa Oyi (A)
    		+5,11 % 18.06.
    Republic Bancorp (A)
    		+2,79 % 18.06.
    OFS Capital
    		+14,33 % 18.06.
    Hamilton Lane Incorporated Registered (A)
    		+1,88 % 18.06.
    Avient
    		+2,34 % 18.06.
    Curbline Properties
    		- 18.06.
    Tootsie Roll Industries
    		+1,18 % 18.06.
    QCR Holdings
    		+0,37 % 18.06.
    Global Indemnity Group LLC Registered (A)
    		+4,31 % 18.06.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    		+9,83 % 18.06.
    NewRiver REIT
    		+7,44 % 18.06.
    BLAK WORL/PAR VTG FPD 0.05
    		+6,35 % 18.06.
    Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares
    		+2,83 % 18.06.
    Vianet Group
    		+0,64 % 18.06.
    GB Group
    		+1,60 % 18.06.
    Barings EMEA Opportunities GBP
    		+5,62 % 18.06.
    Mears Group
    		+3,78 % 18.06.
    Concurrent Technologies
    		+0,96 % 18.06.
    BlackRock Energy and Resources Income Trust
    		+4,86 % 18.06.
    Eleco
    		+0,72 % 18.06.
    Gooch & Housego
    		+2,37 % 18.06.
    Citizens Financial Group Depositary Shs (E)
    		- 18.06.
    Nippon Active Value Fund
    		+0,94 % 18.06.
    Baillie Gifford China Growth Trust PLC ORD GBP Income
    		+0,77 % 18.06.
    VP
    		+5,99 % 18.06.
    The Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd (K)
    		+5,39 % 18.06.
    Gabelli Equity Trust 5 % Cum Red Perp Pfd (K)
    		- 18.06.
    Gabelli Utility Trust 5.375 % Cum Pfd (C)
    		- 18.06.
    Aeorema Communications
    		+2,79 % 18.06.
    Volkswagen (VW) Vz
    		+6,46 % 19.06.
    Volkswagen
    		+6,46 % 19.06.
    MPC Container Ships
    		+27,90 % 19.06.
    Deutsche Euroshop
    		+10,02 % 19.06.
    STO
    		+3,03 % 19.06.
    Sonova Holding
    		+1,91 % 19.06.

    Die Dividendenrenditen in der KW 25 / 2026 reichen von +0,12 % bei Vertiv Holdings Registered (A) bis +27,90 % bei der MPC Container Ships Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 25 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 25 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juni 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juni, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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