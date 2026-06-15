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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Kräftige Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran vereinbaren Rahmenabkommen, Öl fällt
    • SpaceX IPO größter Börsengang löst Kursgewinne aus
    • Asiatische Märkte zulegen Nikkei stark im Plus
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Kräftige Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Denn nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben deutlich nach und dämpften damit Konjunktur und Inflationssorgen. Zudem verlief der Rekord-Börsengang von SpaceX am Freitag in den USA erfolgreich. Der Dax wurde vom Broker IG drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert.

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    USA: - GEWINNE - Der erfolgreiche SpaceX -Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent. Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk war der größte der Geschichte.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach und dämpften so Konjunktur und Inflationssorgen an den Märkten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 4,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,5 Prozent zulegte.

    ^
    DAX 24.635,30 1,76%
    XDAX 24.669,71 0,17%
    EuroSTOXX 50 6.187,63 2,16%
    Stoxx50 5.287,92 1,78%

    DJIA 51.202,26 0,70%
    S&P 500 7.431,46 0,50%
    NASDAQ 100 29.635,95 0,64%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 126,43 0,32%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1619 0,45%
    USD/Yen 160,01 -0,14%
    Euro/Yen 185,92 0,31%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 65.666 -0,07%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 83,38 -3,95 USD WTI 80,65 -4,23 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 25.046 auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Bil..





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