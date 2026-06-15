BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 389,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 504
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: EUR
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