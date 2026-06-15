BERENBERG stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 45,40 auf 71,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Generali komme indirekt die Bankenkonsolidierung in Italien zugute. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 41,71EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71,00

Kursziel alt: 45,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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