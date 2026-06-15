ANALYSE-FLASH
Goldman startet Gea Group mit 'Neutral' - Ziel 56 Euro
- Goldman Sachs stuft Gea neutral ein Kursziel 56
- Gea Anlagenbauer für Molkerei und Nahrungsmittel
- Kunden in mehr als 150 Ländern und Toppositionen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Gea beim Kursziel von 56 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Gea sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 56,65 auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,04 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,23 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -1,50 %/+17,85 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 56 Euro
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