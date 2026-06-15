Goldman startet Gea Group mit 'Neutral' - Ziel 56 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 56,65 auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,04 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,23 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -1,50 %/+17,85 % bedeutet.