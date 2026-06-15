GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13070 auf 13220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Carruthers blieb am Montag nach eingehender Analyse der europäischen Finanzdienstleister bei seiner Kaufempfehlung für die Londoner. Die Aktien der Deutschen Börse und der Euronext stuft er weiter mit "Neutral" ein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132,2

Kursziel alt: 130,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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