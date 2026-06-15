Züge fahren wieder Strecke Hamburg-Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der mit Verspätung abgeschlossenen Korridorsanierung rollen die Züge zwischen Hamburg und Berlin seit dem Wochenbeginn wieder. Pendlerinnen und Pendler könnten ab heute wie gewohnt im Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin unterwegs sein, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen mit. Bahn-Experten hätten in der Nacht intensiv an einem stabilen Betriebsanlauf zum Wochenstart gearbeitet.

In der ersten Phase der Inbetriebnahme nach der Korridorsanierung seien aber weiterhin Verzögerungen möglich. "Wir bitten daher alle Fahrgäste, sich vor der Reise nochmals über mögliche Abweichungen der Abfahrtszeiten zu informieren", hieß es vom Bahnsprecher.