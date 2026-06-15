Aus Runding Bottom wird Doppelboden

In den vergangenen Wochen hat sich das Papier jedoch spürbar erholt. Aktuell notiert die Aktie erneut im Bereich der wichtigen Marke von 135,00 Euro, die nun eine entscheidende Rolle für den weiteren Kursverlauf spielen könnte.

Zwar gelang zwischenzeitlich der Sprung über dieses Niveau, doch anschließend fehlte die nötige Dynamik, um den wichtigen Widerstandsbereich bei 135,00 Euro zu erreichen. Stattdessen geriet die Aktie deutlich unter Druck und fiel bis auf ihr Jahrestief bei 100,70 Euro zurück.

Aus charttechnischer Sicht hat sich inzwischen die Möglichkeit eines deutlich stärkeren Doppelbodens herausgebildet. Diese Formation gilt ebenfalls als mögliches Signal für eine Trendwende. Voraussetzung dafür wäre ein nachhaltiger Ausbruch über 135,00 Euro auf Wochenbasis. Gelingt dies, könnten sich daraus Kursziele bei 149,10 Euro und darüber bei 155,56 Euro ergeben.

Scheitert die Aktie hingegen erneut an diesem Widerstand und fällt unter 129,85 Euro zurück, würde sich das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. In diesem Fall wären Rücksetzer in Richtung 123,44 Euro und darunter bis 121,45 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 137,50 Euro

Kursziele : 149,10 und 155,56 Euro

Renditechance via DN111C : 140 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Merck KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN111C Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,43Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 119,877 Euro Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 119,877 Euro akt. Kurs Basiswert: 133,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 155,56 Euro Hebel: 9,33 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9NQM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,44 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 148,103 Euro Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 148,103 Euro akt. Kurs Basiswert: 133,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,80 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.