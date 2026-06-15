Auf zu neuen Höhen

Die Aussicht auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten führte anschließend zu einer deutlichen Erholung an den weltweiten Aktienmärkten. Der Dow Jones konnte kräftig zulegen und näherte sich wieder bis auf wenige Punkte seinem bisherigen Rekordstand.

Nach seinem Rekordhoch von 51.728 Punkten Anfang Juni hatte der US-Leitindex zunächst einen Teil seiner Gewinne abgegeben. Dabei fiel er bis in den Bereich von 49.615 Punkten zurück. Diese Marke galt zuvor als wichtiger Widerstand und wird nun von vielen Marktbeobachtern als Unterstützung angesehen. Zusätzlich verlief dort der viel beachtete 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50).

Aus technischer Sicht sprechen die jüngsten Kursbewegungen dafür, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Als mögliche nächste Ziele gelten zunächst 52.593 Punkte sowie darüber hinaus 53.106 Punkte. Ob diese Marken erreicht werden, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, wie sich die politische Lage im Nahen Osten weiterentwickelt.

Sollte der Dow Jones hingegen auf Tagesbasis wieder unter 49.615 Punkte fallen, könnte sich das Bild eintrüben. In diesem Fall wäre eine erneute Korrektur mit einem möglichen Rückgang bis auf 48.310 Punkte denkbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 51.625 Punkte

Kursziele : 52.593 und 53.106 Punkte

Renditechance via DN2HEA : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2HEA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,14 - 9,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50.200,00 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 50.200,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.188,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 53.106 Punkte Hebel: 48,48 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5EEP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,10 - 9,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 52.227,36 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 52.227,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.188,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 48,61 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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