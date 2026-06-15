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    Dow Jones Index

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    Auf zu neuen Höhen

    Nach seinem Rekordhoch von 51.728 Punkten Anfang Juni hatte der US-Leitindex zunächst einen Teil seiner Gewinne abgegeben. Dabei fiel er bis in den Bereich von 49.615 Punkten zurück. Diese Marke galt zuvor als wichtiger Widerstand und wird nun von vielen Marktbeobachtern als Unterstützung angesehen. Zusätzlich verlief dort der viel beachtete 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50).

    Die Aussicht auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten führte anschließend zu einer deutlichen Erholung an den weltweiten Aktienmärkten. Der Dow Jones konnte kräftig zulegen und näherte sich wieder bis auf wenige Punkte seinem bisherigen Rekordstand.

    Aus technischer Sicht sprechen die jüngsten Kursbewegungen dafür, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Als mögliche nächste Ziele gelten zunächst 52.593 Punkte sowie darüber hinaus 53.106 Punkte. Ob diese Marken erreicht werden, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, wie sich die politische Lage im Nahen Osten weiterentwickelt.

    Sollte der Dow Jones hingegen auf Tagesbasis wieder unter 49.615 Punkte fallen, könnte sich das Bild eintrüben. In diesem Fall wäre eine erneute Korrektur mit einem möglichen Rückgang bis auf 48.310 Punkte denkbar.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 51.625 Punkte

    Kursziele : 52.593 und 53.106 Punkte

    Renditechance via DN2HEA : 175 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 51.728 // 52.097 // 52.593 // 53.106 Punkte
    Unterstützungen: 50.484 // 49.615 // 49.337 // 49.063 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN2HEA Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,14 - 9,15 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 50.200,00 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index
    KO-Schwelle: 50.200,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.188,00 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 53.106 Punkte
    Hebel: 48,48 Kurschance: + 175 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU5EEP Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,10 - 9,11 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 52.227,36 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index
    KO-Schwelle: 52.227,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.188,00 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 48,61 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Dow Jones Index Auf zu neuen Höhen Nach seinem Rekordhoch von 51.728 Punkten Anfang Juni hatte der US-Leitindex zunächst einen Teil seiner Gewinne abgegeben. Dabei fiel er bis in den Bereich von 49.615 Punkten zurück. Diese Marke galt zuvor als wichtiger Widerstand und wird nun von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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