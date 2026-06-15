Gold explodiert plus +2,19 % auf 4.311,36 USD

+2,19 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate -13,73 % 1 Jahr +26,30 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.311,36. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.413,45USD. Heute, bei 4.311,36USD, wäre daraus ein Vermögen von 6.315,25USD geworden – ein Plus von +26,30 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum (Beitrag 1) zeigt sich aktuell eine gemischte Anleger-Sicht zu Gold: Kurzfristig belasten hohe US-Realzinsen, Dollarstärke und eine hawkische Fed, wodurch Korrektur- oder Seitwärtsbewegungen möglich sind. Langfristig bleibt die These stark: strukturelle Treiber wie hohe Staatsschulden, Zentralbankkäufe, De-Dollarisierung und geopolitische Blockbildung. Die 14-Tage-Preisentwicklung wird nicht in Prozent angegeben.