Silberpreis
Silber explodiert plus +2,95 % auf 70,04 USD
Silber springt um +2,95 % nach oben auf 70,04 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,20 %
|1 Monat
|-15,62 %
|3 Monate
|-12,59 %
|1 Jahr
|+94,55 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,28903USD. Heute notiert Silber bei 70,04USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.037,6USD wert – ein Zuwachs von +200,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt: Potenzial bei fallendem Inflationsdruck und Zinserwartungen (FED) sowie Öl-Rückgang, der Luft nach oben gibt; gleichzeitig warnen einige vor einer längeren Korrektur. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird hier nicht eindeutig angegeben; einzelne Beiträge deuten nur auf eine kurzfristige Erholung. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber volatil.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|332,00EUR
|+0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|119,63EUR
|+2,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|242,68EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|347,80EUR
|+0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|88,73EUR
|-0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|567,65EUR
|+4,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|356,34EUR
|+2,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,99EUR
|+2,11 %
|Long
|1
|0,00
|120,51EUR
|+3,11 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,314EUR
|-1,36 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.