Silber explodiert plus +2,95 % auf 70,04 USD

+2,95 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,20 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -12,59 % 1 Jahr +94,55 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 70,04. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,28903USD. Heute notiert Silber bei 70,04USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.037,6USD wert – ein Zuwachs von +200,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt: Potenzial bei fallendem Inflationsdruck und Zinserwartungen (FED) sowie Öl-Rückgang, der Luft nach oben gibt; gleichzeitig warnen einige vor einer längeren Korrektur. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird hier nicht eindeutig angegeben; einzelne Beiträge deuten nur auf eine kurzfristige Erholung. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber volatil.