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    ROUNDUP/Katar

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    Abkommen im Iran-Krieg Schritt zu 'nachhaltigem Frieden'

    Für Sie zusammengefasst
    • Katar nennt Rahmenabkommen Schritt zum Frieden
    • Abkommen fördert regionales und globales Wachstum
    • Ende der Militäroperationen und Öffnung Hormus
    ROUNDUP/Katar - Abkommen im Iran-Krieg Schritt zu 'nachhaltigem Frieden'
    Foto: Stringer - dpa

    DOHA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Katar hat das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als wichtigen Schritt zur "Festigung eines nachhaltigen Friedens" bezeichnet. Dieses würde "regional und international wirtschaftliches Wachstum fördern", teilte das katarische Außenministerium der Staatsagentur QNA zufolge mit. Die USA und der Iran hätten sich entschlossen gezeigt dabei, "Differenzen durch Verhandlungen und friedliche Mittel zu lösen".

    Ägypten, das ebenfalls als ein Vermittler auftritt, sprach von einer "höchst bedeutenden Entwicklung, die Sicherheit und Stabilität auf sowohl regionaler als auch internationaler Ebene wiederherstellen wird". Die Einigung sei ein "erheblicher Wendepunkt, um gegenseitiges Vertrauen zu stärken", teilte das ägyptische Außenministerium mit.

    Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die USA und der Iran zuvor eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Iran-Krieg verkündet. Unterzeichnet werden soll das Dokument demnach am Freitag in der Schweiz. Es sieht nach Angaben von Vermittler Pakistan die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vor, einschließlich im Libanon. Auch die Straße von Hormus soll wieder vollständig geöffnet werden./jot/DP/jha






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