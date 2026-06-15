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    ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026

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    Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft

    MÜNCHEN, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 23.–25. Juni 2026 – ZTT kehrt zur Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für saubere Energie, zurück (Stand C3.480) und präsentiert seine umfassende Angebotspalette entlang der Industriekette „Solarenergie + Energiespeicher + Wasserstoff" und entsprechende Systemlösungen. Im Mittelpunkt stehen die bewährten, maßgeschneiderten „New Energy+"-Lösungen des Unternehmens sowie die weltweit realisierten Projekte.

    Vertrauenswürdiger Partner für die Energiewende in Europa

    ZTT baut seine Marktposition mit zuverlässigen Lösungen für die Energieübertragung und -verteilung weiter aus. Bis heute hat das Unternehmen über 100.000 Tonnen Freileitungen und Tausende Kilometer Mittel- und Hochspannungskabel an große Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber (ÜNB und VNB) in ganz Europa geliefert – darunter Deutschland, Finnland, Estland, Großbritannien, Schweden, Polen und Spanien, wo diese Produkte in kritischen Netzinfrastrukturen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus hat ZTT mehrere schlüsselfertige Seekabelprojekte für den Anschluss von Offshore-Energieanlagen erfolgreich umgesetzt. Durch die konsequente Einhaltung der strengen technischen und regulatorischen Anforderungen in Europa unterstützt ZTT weiterhin die fortschreitende Netzmodernisierung und Energiewende in der Region.

    ZTT PV – Wegbereiter für eine saubere, kohlenstoffarme Wirtschaft

    Im Einklang mit den Anforderungen an eine neue, saubere und kohlenstoffarme Wirtschaft gewährleistet ZTT weltweit eine reibungslose Projektabwicklung von Anfang bis Ende – vom Entwurf über die Lieferung von Ausrüstung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zu Netzanschluss und Betrieb und Wartung. Im PV-Sektor ermöglicht ZTT unter Nutzung seiner selbst entwickelten N-Typ-TOPCon/BC-Module und EVA/POE-Folien vielfältige „PV+"-Szenarien wie Agrivoltaik (Agri-PV), Offshore-PV, Mikronetze und gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). Das integrierte Ökosystem aus Solarenergie, Speicherung und Ladetechnik beschleunigt die Umsetzung und ermöglicht eine flexible Laststeuerung für Industrieparks, Gewerbegebiete und Autobahnraststätten.

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    ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026 Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft MÜNCHEN, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ - 23.–25. Juni 2026 – ZTT kehrt zur Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für saubere Energie, zurück (Stand C3.480) und präsentiert seine umfassende Angebotspalette entlang der Industriekette …
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