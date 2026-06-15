elumeo SE: Profitabilität im Q1 2026 nach Restrukturierung gesichert!
Nach tiefgreifender Restrukturierung meldet sich Elumeo im ersten Quartal 2026 mit klarer Rückkehr zur Profitabilität, gestärkter Marge und bestätigtem Ausblick zurück.
Foto: maroke - stock.adobe.com
- Elumeo SE kehrt im ersten Quartal 2026 nach erfolgreicher Restrukturierung in die Profitabilität zurück, insbesondere durch positive Entwicklung des bereinigten EBITDA von TEUR -551 auf TEUR 201
- Der Umsatz in Q1/2026 beträgt EUR 9,6 Mio., was einem Rückgang von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, liegt aber im Rahmen der Erwartungen
- Die Rohertragsmarge stieg auf 51,1 %, hauptsächlich durch Preisanpassungen an die Edelmetallpreise, im Vergleich zu 44,7 % im Vorjahr
- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten wurden planmäßig auf EUR 4,9 Mio. reduziert, eine Senkung um 14,6 % im Vergleich zum Vorjahr
- Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026 mit einer Umsatzspanne von -7 % bis +10 %, einer Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 % und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio.
- Die internationale Expansion, insbesondere die KI-basierte Multi-Language-Plattform für Live-TV, soll das Wachstum langfristig skalieren, trotz kurzfristiger Umsatzeinbußen durch Effizienzmaßnahmen
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,30 % im Plus.
+3,66 %
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