ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy'
- Berenberg erhöht Allianz-Kursziel auf 684 Euro
- Bewertungen der Kompositversicherer zu niedrig
- KGV 2028 bei rund 12 anstatt angemessen 20
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 390,4 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,71 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -10,49 %/+74,94 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 684 Euro
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Die Börse hat zu Versicherungen was wie Untergangshalus und nicht nur Desinteresse. Die fundamentale Lage von Münchener Rück bis Allianz ist historisch bestens und für diese Kurse zu gut. Erinnert an Mitte 1999, auch damals bestätigte sich die Abneigung zu Versicherungsaktien nicht und entlud sich folgend in der 2000er Hausse.
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