Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 390,4 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,71 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -10,49 %/+74,94 % bedeutet.