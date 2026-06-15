ANALYSE-FLASH
Goldman senkt DWS auf 'Sell' - Ziel runter auf 57 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel DWS von 65 auf 57 Euro
- Aktie abgestuft von Neutral auf Sell durch Carruthers
- Reaktion auf Kurserholung und Normalisierungssignale
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DWS von 65 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Oliver Carruthers reagiert damit am Montag nach seiner Branchenanalyse auf die jüngste Kurserholung und erste Anzeichen einer Normalisierung der bisherigen Argumente für Mittelzuflüsse./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 59,80 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +3,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,00 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+11,93 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 57 Euro
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.
Sind wir dankbar, dass die Boni-Bangster der Deutschen Bank die Schätze der DWS mit uns teilen.....👍👍
2027 Extra Dividende
+ reguläre Dividende
Und später im Jahr oder 2028 für 100 - 150 zurück zu Mami...
DWS: Solide Dividende, neue Wachstumsimpulse
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
wenn es um attraktive Dividenden geht, denken viele Anleger zuerst an Versicherungen, Versorger oder bekannte Ausschüttungswerte.
Weniger im Fokus stehen Vermögensverwalter. Dabei kann sich ein genauerer Blick lohnen, denn die DWS kombiniert derzeit eine Dividendenrendite von rund 5% mit einer robusten operativen Entwicklung.
Für Dividenden-Anleger ist dabei vor allem eines wichtig: Wie tragfähig ist diese Ausschüttung?
Ein Geschäftsmodell mit hoher Ertragskraft
Die DWS verdient ihr Geld nicht mit Fabriken, Maschinen oder kapitalintensiven Großprojekten. Der Vermögensverwalter erzielt seine Einnahmen vor allem über Gebühren auf das Geld, das Kunden bei der Gesellschaft anlegen. Steigen die verwalteten Vermögen, wachsen in der Regel auch die Erträge, ohne dass dafür hohe zusätzliche Investitionen nötig sind.
Für Sie als Anleger ist das ein wichtiger Punkt: Kapitalleichte Geschäftsmodelle können oft hohe Margen erzielen und damit mehr Spielraum für Ausschüttungen schaffen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen klaren Risikofaktor. Wenn die Finanzmärkte deutlich korrigieren, sinken meist auch die verwalteten Vermögen und damit die Einnahmen.
Die Dividende entwickelt sich solide
Seit dem Börsengang 2018 hat die DWS ihre reguläre Dividende mehrfach angehoben – von 1,37 Euro je Aktie auf nun geplante 3,00 Euro. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Dividendenrendite von rund 5%.
Ein Punkt ist bei der Einordnung wichtig: Im Vorjahr erhielten Aktionäre zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende von 4,00 Euro je Aktie. Dadurch fiel die Gesamtausschüttung außergewöhnlich hoch aus. Für die langfristige Einschätzung ist dieser Sondereffekt aber wenig hilfreich. Entscheidend ist die Entwicklung der regulären Dividende.
Die DWS verfolgt grundsätzlich eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Rund 65% des Nettogewinns sollen an die Anteilseigner fließen. Das ist attraktiv, lässt aber gleichzeitig noch Spielraum für Investitionen und weiteres Wachstum.
Starke operative Entwicklung
Für die Tragfähigkeit jeder Dividende zählt am Ende die operative Entwicklung. Hier präsentiert die DWS aktuell robuste Zahlen. Im 1. Quartal 2026 flossen netto 11 Mrd. Euro neue Kundengelder zu. Der Umsatz stieg um 9% auf 821 Mio. Euro. Noch stärker entwickelte sich der Gewinn, der durch das Wachstum und sinkende Kosten um 32,7% auf 264 Mio. Euro zulegte. Bereits 2025 war der Gewinn um 42,2% gestiegen.
Diese Entwicklung spricht dafür, dass die höhere Dividende operativ gut unterlegt ist.
Zusätzliche Impulse könnten aus der strategischen Weiterentwicklung kommen. Mit der Beteiligung an Nippon Life India erschließt sich die DWS einen dynamischen Wachstumsmarkt. Gleichzeitig vertieft sich die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. DWS übernimmt künftig bestimmte Portfolio-Management-Aufgaben für vermögende Privatkunden der Bank und erhält damit Zugang zu neuen Kundengruppen.
Was Sie daraus mitnehmen können
Die DWS ist kein typischer defensiver Ausschüttungswert. Dafür hängt das Geschäft zu stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab.
Wenn Sie jedoch einen dividendenstarken Finanzwert suchen, der operative Stärke, Wachstumsperspektiven und eine solide Ausschüttung kombiniert, könnte die DWS einen genaueren Blick wert sein.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen.
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 17.05.2026, 18:00 Uhr[/i