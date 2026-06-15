Goldman senkt DWS auf 'Sell' - Ziel runter auf 57 Euro

vonHS schrieb 18.05.26, 09:03

Im kostenlosen Newsletter DR.SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 18.05.2026 - 08:03 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) geht es heute um unsere DWS:



DWS: Solide Dividende, neue Wachstumsimpulse



Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,



wenn es um attraktive Dividenden geht, denken viele Anleger zuerst an Versicherungen, Versorger oder bekannte Ausschüttungswerte.



Weniger im Fokus stehen Vermögensverwalter. Dabei kann sich ein genauerer Blick lohnen, denn die DWS kombiniert derzeit eine Dividendenrendite von rund 5% mit einer robusten operativen Entwicklung.



Für Dividenden-Anleger ist dabei vor allem eines wichtig: Wie tragfähig ist diese Ausschüttung?



Ein Geschäftsmodell mit hoher Ertragskraft



Die DWS verdient ihr Geld nicht mit Fabriken, Maschinen oder kapitalintensiven Großprojekten. Der Vermögensverwalter erzielt seine Einnahmen vor allem über Gebühren auf das Geld, das Kunden bei der Gesellschaft anlegen. Steigen die verwalteten Vermögen, wachsen in der Regel auch die Erträge, ohne dass dafür hohe zusätzliche Investitionen nötig sind.



Für Sie als Anleger ist das ein wichtiger Punkt: Kapitalleichte Geschäftsmodelle können oft hohe Margen erzielen und damit mehr Spielraum für Ausschüttungen schaffen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen klaren Risikofaktor. Wenn die Finanzmärkte deutlich korrigieren, sinken meist auch die verwalteten Vermögen und damit die Einnahmen.



Die Dividende entwickelt sich solide



Seit dem Börsengang 2018 hat die DWS ihre reguläre Dividende mehrfach angehoben – von 1,37 Euro je Aktie auf nun geplante 3,00 Euro. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Dividendenrendite von rund 5%.



Ein Punkt ist bei der Einordnung wichtig: Im Vorjahr erhielten Aktionäre zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende von 4,00 Euro je Aktie. Dadurch fiel die Gesamtausschüttung außergewöhnlich hoch aus. Für die langfristige Einschätzung ist dieser Sondereffekt aber wenig hilfreich. Entscheidend ist die Entwicklung der regulären Dividende.



Die DWS verfolgt grundsätzlich eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Rund 65% des Nettogewinns sollen an die Anteilseigner fließen. Das ist attraktiv, lässt aber gleichzeitig noch Spielraum für Investitionen und weiteres Wachstum.



Starke operative Entwicklung



Für die Tragfähigkeit jeder Dividende zählt am Ende die operative Entwicklung. Hier präsentiert die DWS aktuell robuste Zahlen. Im 1. Quartal 2026 flossen netto 11 Mrd. Euro neue Kundengelder zu. Der Umsatz stieg um 9% auf 821 Mio. Euro. Noch stärker entwickelte sich der Gewinn, der durch das Wachstum und sinkende Kosten um 32,7% auf 264 Mio. Euro zulegte. Bereits 2025 war der Gewinn um 42,2% gestiegen.



Diese Entwicklung spricht dafür, dass die höhere Dividende operativ gut unterlegt ist.



Zusätzliche Impulse könnten aus der strategischen Weiterentwicklung kommen. Mit der Beteiligung an Nippon Life India erschließt sich die DWS einen dynamischen Wachstumsmarkt. Gleichzeitig vertieft sich die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. DWS übernimmt künftig bestimmte Portfolio-Management-Aufgaben für vermögende Privatkunden der Bank und erhält damit Zugang zu neuen Kundengruppen.



Was Sie daraus mitnehmen können



Die DWS ist kein typischer defensiver Ausschüttungswert. Dafür hängt das Geschäft zu stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab.



Wenn Sie jedoch einen dividendenstarken Finanzwert suchen, der operative Stärke, Wachstumsperspektiven und eine solide Ausschüttung kombiniert, könnte die DWS einen genaueren Blick wert sein.



Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen.



Ihr

Dr. Bastian Siegert



Redaktionsschluss: 17.05.2026, 18:00 Uhr[/i