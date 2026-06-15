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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt DWS auf 'Sell' - Ziel runter auf 57 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel DWS von 65 auf 57 Euro
    • Aktie abgestuft von Neutral auf Sell durch Carruthers
    • Reaktion auf Kurserholung und Normalisierungssignale
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt DWS auf 'Sell' - Ziel runter auf 57 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DWS von 65 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Oliver Carruthers reagiert damit am Montag nach seiner Branchenanalyse auf die jüngste Kurserholung und erste Anzeichen einer Normalisierung der bisherigen Argumente für Mittelzuflüsse./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 59,80 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +3,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,00 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+11,93 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 57 Euro



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    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursziele der DWS-Aktie: Viele halten 68 € für zu niedrig, erwarten bald hohe Sonder- und reguläre Dividenden (nächste Jahre) und sehen fairen Wert eher bei 75–100+ €. Nutzer nennen persönliche Verkaufsgrenzen (häufig 100 €), diskutieren Umsatz-/Gewinnsteigerungen, mögliche Rückübernahme durch die Deutsche Bank (100–150 €) und Chancen auf Schnäppchenkurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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