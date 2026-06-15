BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 5,998EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,7

Kursziel alt: 4,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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