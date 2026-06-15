Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach

Rheinmetall stehen derweil auch mit einem Bericht der "Welt am Sonntag" im Fokus. Demnach sorgen sich die Düsseldorfer nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs nun auch vor einem Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich am Montag im starken Gesamtmarkt vorbörslich schwer. Die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt der Branche keinen Schwung - anders als beispielsweise Tourismus- und Luftfahrtaktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger plane Frankreich, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung.

Rheinmetall-Aktien sind auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen der schwächste Dax-Wert . Im Vergleich zum Xetra-Schluss verlieren sie 3,5 Prozent. Sie knüpfen damit an ihren schwachen Trend des bisherigen Jahres an. Bis dato hatten sie 22 Prozent an Wert verloren./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 1.164 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,25 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +34,50 %/+76,53 % bedeutet.



