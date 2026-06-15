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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte vorbörslich im Gesamtmarkt schwach
    • Friedensabkommen USA-Iran bringt Branche keinen Schwung
    • Rheinmetall im Fokus wegen MGCS und 3,5 Prozentverlust
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich am Montag im starken Gesamtmarkt vorbörslich schwer. Die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt der Branche keinen Schwung - anders als beispielsweise Tourismus- und Luftfahrtaktien.

    Rheinmetall stehen derweil auch mit einem Bericht der "Welt am Sonntag" im Fokus. Demnach sorgen sich die Düsseldorfer nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs nun auch vor einem Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS.

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    Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger plane Frankreich, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung.

    Rheinmetall-Aktien sind auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen der schwächste Dax-Wert . Im Vergleich zum Xetra-Schluss verlieren sie 3,5 Prozent. Sie knüpfen damit an ihren schwachen Trend des bisherigen Jahres an. Bis dato hatten sie 22 Prozent an Wert verloren./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 1.164 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,25 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +34,50 %/+76,53 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit Wochen stagnierende Rheinmetall-Kursentwicklung: Debatten, ob Rückgang durch MGCS‑Befürchtungen, ein Ende des Ukrainekriegs oder ein schwächeres Q1 verursacht ist; ob 1.200 € als neuer Boden hält oder ein Absturz bis ~750 € droht; warum Aufträge/JV und Analysten‑Bullishness den Kurs nicht stützen; Hoffnungen auf Q2‑Verbesserung und US‑Entscheidungen (CTT/Bradley 2027).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach Rüstungswerte tun sich am Montag im starken Gesamtmarkt vorbörslich schwer. Die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt der Branche keinen Schwung - anders als beispielsweise Tourismus- und Luftfahrtaktien. Rheinmetall stehen …
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