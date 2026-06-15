AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach
- Rüstungswerte vorbörslich im Gesamtmarkt schwach
- Friedensabkommen USA-Iran bringt Branche keinen Schwung
- Rheinmetall im Fokus wegen MGCS und 3,5 Prozentverlust
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich am Montag im starken Gesamtmarkt vorbörslich schwer. Die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt der Branche keinen Schwung - anders als beispielsweise Tourismus- und Luftfahrtaktien.
Rheinmetall stehen derweil auch mit einem Bericht der "Welt am Sonntag" im Fokus. Demnach sorgen sich die Düsseldorfer nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs nun auch vor einem Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS.
Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger plane Frankreich, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung.
Rheinmetall-Aktien sind auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen der schwächste Dax-Wert . Im Vergleich zum Xetra-Schluss verlieren sie 3,5 Prozent. Sie knüpfen damit an ihren schwachen Trend des bisherigen Jahres an. Bis dato hatten sie 22 Prozent an Wert verloren./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 1.164 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,25 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +34,50 %/+76,53 % bedeutet.
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Was ich persönlich nie verstehen werde: Warum verbringt jemand täglich Zeit damit, über ein Unternehmen zu schreiben, an das er angeblich überhaupt nicht glaubt und bei dem er keinerlei Absicht hat zu investieren? Wer von einer Aktie nichts hält, hat doch Tausende andere Anlagemöglichkeiten.
Gerade deshalb sollte jeder Anleger seine Entscheidungen auf Basis von Geschäftsberichten, Unternehmensmeldungen, Marktumfeld und eigenen Analysen treffen – und nicht aufgrund besonders lauter Stimmen in einem Forum. Denn am Ende entscheiden nicht die Beiträge, sondern die Geschäftsentwicklung und die Zahlen eines Unternehmens über den langfristigen Kursverlauf.