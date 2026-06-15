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    OHB plant Wachstumsphase: Kapitalerhöhung & Streubesitz-Ausbau

    Mit einem Milliarden-Auftragsbuch und klarer Wachstumsstrategie zündet OHB die nächste Stufe: frisches Kapital soll Produktion, Übernahmen und Zukunftsprogramme im All vorantreiben.

    OHB plant Wachstumsphase: Kapitalerhöhung & Streubesitz-Ausbau
    Foto: adobe.stock.com
    • OHB SE plant eine Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des profitablen Wachstums und zur Ausweitung des Streubesitzes.
    • Die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich rund EUR 500 Millionen betragen, die für Produktion, M&A, Trägerraketen und Zukunftsprogramme verwendet werden sollen.
    • Der Rekord-Auftragsbestand von ca. EUR 3,4 Milliarden schafft klare Umsatzsichtbarkeit für die kommenden Jahre.
    • Die Familie Fuchs bleibt Mehrheitsaktionärin und wird keine Aktien abgeben; Orchid Lux HoldCo S.à r.l. wird einen Teil ihrer Aktien verkaufen, behält aber die Mehrheit ihrer Beteiligung.
    • OHB ist Europas führender Raumfahrt-Prime mit einem integrierten Angebot in den Bereichen Satellitenentwicklung, Trägerrakete, Sicherheitstechnologien und Bodensysteme, mit strategischen Partnerschaften und Ausbau der Fertigungskapazitäten.
    • Die geplante Transaktion umfasst ein öffentliches Angebot an bestehende Aktionäre, eine Privatplatzierung sowie mögliche Stabilisierungsmaßnahmen, wobei die Aktien voraussichtlich an der Frankfurter Börse zugelassen werden sollen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei OHB ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 385,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,81 % im Minus.


    OHB

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    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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