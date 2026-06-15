DAX springt über 25 000 Punkte – Frieden in Nahost und erfolgreiches SpaceX-IPO

Auch der sehr erfolgreiche Börsengang des Unternehmens SpaceX strahlt positiv auf die Technologiewerte und damit auf den Gesamtmarkt ab. Im Vorfeld wurden Befürchtungen laut, dass es zu einer Enttäuschung kommt, die sich in einer Korrektur am Aktienmarkt entladen könnte. Doch das prozentual zweistellige Plus zum Start von Elon Musks Raumfahrtaktie belehrt die Skeptiker eines Besseren. Im Fokus stehen damit weiterhin die Technologiewerte aus dem Halbleiter- und KI-Sektor sowie die zinssensitiven Branchen.

Die Erleichterung der Anleger über ein potenzielles Ende des Krieges am Persischen Golf und eine Öffnung der Straße von Hormus sorgt für dunkelgrüne Vorzeichen an den Terminmärkten in den USA und deutliche Kursgewinne in Asien. Die Ölsorte Brent notiert bei nur noch 84 US-Dollar und baut damit einen Teil der Risikoaufschläge ab. Der dadurch potenziell nachlassende Inflationsdruck lässt die Investoren wieder mutiger werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch im DAX stehen zum Wochenstart die Aktien von Siemens Energy, Infineon und SAP auf dem Kaufzettel der Anleger ganz oben. Rüstungswerte werden eher schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte sich jetzt aus seiner jüngsten Konsolidierungsphase lösen und neue Dynamik nach oben aufbauen können. Mit einem beherzten und nachhaltigen Sprung über die 25 000 Punkte würde auch der Weg zum Allzeithoch wieder frei.

Die neue Handelswoche hält noch einige interessante Termine parat, darunter die Sitzungen der Bank of Japan, der US-Notenbank, der Bank of England und der Schweizer Nationalbank. Heute stehen die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone, der Empire-State-Index sowie Zahlen zur Industrieproduktion in den USA auf der Agenda. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 900 und 25 250 Punkten bewegen.

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