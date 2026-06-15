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    AKTIE IM FOKUS

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    DWS schwach nach Verkaufsempfehlung - Flatex dagegen gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS-Aktien drehen nach Erholung wieder ab
    • Goldman Sachs gibt Verkaufsempfehlung für DWS
    • Analyst setzt Kursziel 57 Euro und sieht Risiko
    AKTIE IM FOKUS - DWS schwach nach Verkaufsempfehlung - Flatex dagegen gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung vom Freitag legen die Aktien der DWS zu Wochenbeginn selbst im starken Marktumfeld wieder den Rückwärtsgang ein. Auf der Handelsplattform Tradegate geben die Anteile der Deutschen-Bank-Tochter mit minus 3,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss wieder einen Teil ihrer Gewinne vor dem Wochenende ab. Grund dafür ist eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.

    Der Analyst Oliver Carruthers hält nicht nur den guten Geschäftsverlauf für in den Aktien für eingepreist. Die Bewertung habe inzwischen nämlich das obere Ende der historischen Range erreicht. Carruthers sieht darüber hinaus aber auch erste Schwächesignale bei den Triebfedern der Fondsgesellschaft. Im Bereich der passiven Anlagen sinke der Marktanteil und die Mittelzuflüsse im Bereich Alternativer Anlagen blieben recht mau.

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    Zudem habe die Anlagestory zuletzt insbesondere von Erfolgsbeteiligungen gelebt, die volatiler und weniger verlässlich seien als Verwaltungsgebühren. Carruthers hält insgesamt eine niedrigere Bewertung für angemessen und setzt mit 57 Euro ein Kursziel unter dem aktuellen Xetra-Niveau an.

    Carruthers hebt derweil Flatexdegiro und CVC nochmals als seine Favoriten unter Europas Finanzdienstleistern hervor. Flatex steigen bei Tradegate fast 2,5 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss auf Xetra. Sie dürften den Abwärtstrend vom Rekord im Februar damit nun knacken./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 29,41 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 56,02 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +7,31 %/+34,14 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um deutliche Kursbewegungen der Deutsche Bank-Aktie, Unsicherheit über Auslöser (Stimmrechtsmitteilung, SpaceX/IPO-Gebühren) und Erwartungen Richtung über 30 €. Diskutiert werden fundamentale Verbesserungen seit 2021, mögliche Einmaleffekte fürs Q2 sowie technische Aspekte wie KO-/Hebelprodukte und Knock-out-Risiken bei Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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