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    Silver Bow Mining

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    170 Mio. Unzen US-Silber und bis zu 202% Kurspotenzial!

    Die Sicherung strategischer Rohstofflieferketten innerhalb der USA rückt zunehmend in das Zentrum geopolitischer Überlegungen. In diesem Kontext erfährt der historisch als „The Richest Hill on Earth“ bekannte Butte-Mining-Distrikt in Montana eine Renaissance.

     

    Silver Bow Mining (NYSE SBMT / WKN A422L7) agiert hierbei als First Mover bei der Konsolidierung hochgradiger peripherer Gangsysteme. Während der Distrikt über ein Jahrhundert lang durch die Anaconda Company auf die Gewinnung tiefliegender Kupfer-Porphyr-Kerne fokussiert war, bietet Silver Bow Mining nun als einziges börsennotiertes Vehikel einen direkten Zugang zu den bislang unerschlossenen, oberflächennahen Silber-Zink-Loden dieses Weltklasse-Reviers.

     

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    Silver Bow Mining erschließt neues, gewaltiges Potenzial im legendären Butte-Distrikt Montanas

     

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