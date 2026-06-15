Masterflex: Neue Signale für den nächsten Wachstumsschub

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der größte Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte. Nach Angaben des Vorstands befindet sich das Projekt im Zeitplan und soll Ende 2026 in den Serienhochlauf übergehen. Da daraus ab 2027 spürbare Umsatzbeiträge erwartet werden, steigt mit jedem erreichten Meilenstein die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Wachstumsschub tatsächlich wie geplant eintritt.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung hat die Masterflex SE nicht nur eine um 11 Prozent erhöhte Dividende von 0,30 Euro je Aktie beschlossen, sondern den Aktionären auch ein Update zu den wichtigsten Zukunftsprojekten gegeben. Dabei wurde deutlich, dass die zentralen Wachstumsinitiativen planmäßig voranschreiten.

Parallel dazu arbeitet Masterflex an weiteren Kapazitätserweiterungen. Mit dem neuen Standort in Marokko stärkt das Unternehmen seine Position im Luftfahrtzuliefergeschäft, das bereits in den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehörte. Zusätzlich werden die Reinraumkapazitäten für die Medizintechnik ausgebaut, um die gute Nachfrage in diesem margenstarken Bereich bedienen zu können.

Die Aussagen auf der Hauptversammlung fügen sich in das Bild eines Unternehmens ein, das sich trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds kontinuierlich weiterentwickelt. Erst vor wenigen Wochen hatte Masterflex starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei bei einem Umsatz von 27,4 Mio. Euro das operative EBIT auf 4,6 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand auf 21,3 Mio. Euro.

(aktien-globlal.de, erstellt 15.06.26, 8:21 Uhr, veröffentlicht 15.06.26, 8:31 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 14,45EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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