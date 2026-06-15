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    Besonders beachtet!

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    Himax Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Himax Technologies Aktie bisher um +7,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.06.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

    Himax Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von +7,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Himax Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +80,33 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um -4,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +137,41 % gewonnen.

    Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,62 %
    1 Monat -2,94 %
    3 Monate +80,33 %
    1 Jahr +114,29 %
    Stand: 15.06.2026, 08:39 Uhr

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +3,05 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +2,56 %. NXP Semiconductors legt um +2,49 % zu

    Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Himax Technologies

    +7,84 %
    -4,62 %
    -2,94 %
    +80,33 %
    +114,29 %
    +139,13 %
    +26,92 %
    +93,89 %
    +127,59 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX
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    Verfasst von Markt Bote
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