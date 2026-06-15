Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 15.06.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -3,14 % auf 1.158,80€ gefallen. Das sind -37,60 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.158,80€, mit einem Minus von -3,14 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,26 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -24,18 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,56 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate -26,26 % 1 Jahr -34,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit Wochen stagnierende Rheinmetall-Kursentwicklung: Debatten, ob Rückgang durch MGCS‑Befürchtungen, ein Ende des Ukrainekriegs oder ein schwächeres Q1 verursacht ist; ob 1.200 € als neuer Boden hält oder ein Absturz bis ~750 € droht; warum Aufträge/JV und Analysten‑Bullishness den Kurs nicht stützen; Hoffnungen auf Q2‑Verbesserung und US‑Entscheidungen (CTT/Bradley 2027).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,20 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,65 %. Thales notiert im Plus, mit +0,55 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,16 %. Lockheed Martin verliert -0,92 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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