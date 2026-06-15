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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -3,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 15.06.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.06.2026

    Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -3,14 % auf 1.158,80 gefallen. Das sind -37,60  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.158,80, mit einem Minus von -3,14 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,26 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -24,18 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,56 %
    1 Monat +3,40 %
    3 Monate -26,26 %
    1 Jahr -34,48 %
    Stand: 15.06.2026, 08:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit Wochen stagnierende Rheinmetall-Kursentwicklung: Debatten, ob Rückgang durch MGCS‑Befürchtungen, ein Ende des Ukrainekriegs oder ein schwächeres Q1 verursacht ist; ob 1.200 € als neuer Boden hält oder ein Absturz bis ~750 € droht; warum Aufträge/JV und Analysten‑Bullishness den Kurs nicht stützen; Hoffnungen auf Q2‑Verbesserung und US‑Entscheidungen (CTT/Bradley 2027).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,20 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,65 %. Thales notiert im Plus, mit +0,55 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,16 %. Lockheed Martin verliert -0,92 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -0,69 %
    -3,56 %
    +3,40 %
    -26,26 %
    -34,48 %
    +385,26 %
    +1.276,63 %
    +2.051,81 %
    +51.181,83 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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